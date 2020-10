Dva igralca Mure z okužbo, Bravo v osamitev

Ljubljana - Nogometaši ljubljanskega prvoligaša Brava, ki so minuli vikend na prvenstveni tekmi v Šiški Muri prizadejali prvi poraz letos v PrvaLiga Telekom Slovenije, morajo v desetdnevno karanteno. Kot so zapisali pri Bravu, sta bila dva nogometaša Mure pozitivna na covid-19, zato se je vodstvo kluba preventivno odločilo za samoosamitev članske ekipe.



V članski ekipi Brava doslej še ni bilo potrjenega primera okužbe z virusom sars-cov-2, nihče od članov ekipe pa ne kaže znakov okužbe, so še zapisali na spletni strani ljubljanskega prvoligaša.



Dodali so, da so v skladu s priporočili in zahtevami NIJZ v samoosamitev napotili vse igralce, ki so zaigrali na nedeljski tekmi proti Muri.



Okužbo z virusom so pri treh nogometaših odkrili tudi v mladi nogometni reprezentanci, v katero sta bila povabljena dva člana Mure Jan Gorenc in Tomi Horvat.