Dva Kekova aduta v boju za ligo prvakov, prostor le za enega

V akciji tudi zdesetkani Parižani

Potem ko si v torek zagotovili napredovanje v zadnje kolo kvalifikacij za ligo prvakov PAOK, Dinamo Kijev in Gent, bomo drevi dobili še pet nogometnih klubov, ki bodo ohranili upanje na preboj v elitno Uefino tekmovanje.Ob 19. uri bosta igrala tekmo tudi Ferencvaroš in Dinamo Zagreb, derbi večera pa bo prav dvoboj klubov, v katerih igrata v pomembnih vlogah slovenska reprezentanta. V Budimpešti je eden glavnih madžarskih stebrov obrambe, pri gostih bodo računali tudi na bočnega adutaV boj za ligo prvakov sta torej krenila tudi dva člana reprezentance selektorja. Boljši od njiju si bo priigral nastop v zadnjem kolu kvalifikacij za ligo prvakov – in si že zagotovil najmanj nastop v evropski ligi –, poraženi klub bo igral v zadnjem situ bojev za evropsko ligo.Zvečer čaka nov izziv tudi Parižane v francoskem prvenstvu. Med zadnjo incidentno tekmo so bili izključeni trije pomembni člani PSG –in–, poškodovana stain, novinecpa še nima pravice nastopa. Favorita s Parka princev čaka torej kar zahtevno delo v dvoboju z Metzem.