Dva pozitivna igralca Atletica pred odhodom v Lizbono

Igralca v samoizolaciji v domačem okolju

Vratar Jan Oblak in soigralci bodo morali v ponedeljek na novo testiranje za Covid-19. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

Dan pred odhodom v mehurček v Lizbono, kjer so od srede naprej na sporedu četrtfinalni dvoboji evropske lige prvakov, jesporočil, da so testi na novi koronavirus razkrili dva pozitivna primera med njegovimi nogometaši. Klubni sporočil imen, v ponedeljek pa bodo vsi igralci in ostalo osebje kluba znova testirani.Špansko moštvo, ki ima četrtfinalno tekmo z Leipzigom na sporedu v četrtek, je kot veleva protokol o pozitivnih primerih obvestil ustrezne inštitucije, med njimi seveda tudiin portugalske zdravstvene organe. Več informacij bo znanih v ponedeljek, ko bodo opravljeni novi testi.Atletico je sporočil, da je tudi po koncu španskega prvenstva v drugi polovici julija redno izvajal testiranja osebja in igralcev. Ta so potekala vsak teden ob nedeljah; 2. avgusta so bili vsi testi negativni. Skupno se redno testira 93 oseb zaposlenih v klubu. Oba pozitivna igralca sta v samoizolaciji v domačem okolju.