Šeško pokazal instinkt napadalca, ki mu ga številni očitajo (VIDEO)

Manchester United je imel ob remiju proti Burnleyju obilico smole. Lahko bi dosegli pet ali še več golov, domači so žogo dvakrat izbili z golove črte, tekma se je končala z 2:2. Junak rdečih vragov je bil Benjamin Šeško z obema zadetkoma, še enega mu je »ukradel« vratar Martin Dubravka z odlično obrambo.

Šeško se je izkazal z načinom, na katerega je do golov prišel. Za izenačenje na 1:1 je izkoristil lepo podajo Bruna Fernandesa v prostor in s strelom s prve, z desnico v levi vratarjev spodnji kot zatresel mrežo. Odličen občutek za žogo je pokazal tudi pri drugem golu, ko je v zahtevnem položaju odprl telo in z desnico žogo s prve poslal v daljši kot Dubravke.

»Seveda smo razočarani, ustvarili smo si veliko priložnosti, žoga je bila dvakrat že v mreži, a jo je nasprotnik nekako rešil in izbil. Ustvarjamo si priložnosti, žal pa smo dva gola tudi prejeli, še vedno smo remizirali, kar ni slabo, a moramo na tem še graditi in biti še boljši,« je po tekmi povedal junak Uniteda.

O svojih dveh zadetkih je Šeško dodal: »Občutek je zelo dober, v takšnih položajih kažemo, česa smo sposobni, je dobra napoved za prihodnost. Smo res dobra skupina fantov, vse delamo, da bi dokazali, da smo vrhunska ekipa in dobre stvari bodo sledile.«

Manchester United bo naslednjo tekmo odigral v nedeljo ob 17.30, v FA pokalu bodo gostili Brighton.