Večje možnosti za Kosovo v OECD kot za gol Slovenije

Petar Stojanović: Očitno je vzel spopad z Albanci v majicah Kosova bodisi preresno bodisi preveč naivno: nanizal je tri grobe oziroma pobalinske prekrške, drugi – ko je porinil enega od tekmecev v reklamne panoje – ni bil kaznovan, zasluženo je bil izključen, soigralce pa je pustil na cedilu v ključni tekmi tega ciklusa. Neodgovorno za 30-letnika, ki ima v nogah dobrih 70 tekem v majici Slovenije.

Matjaž Kek: Popolna nemoč Slovenije v Stožicah. Že dolgo ni toliko stal na nogah in ob stranski avt črti kot v prvem polčasu. Spodbujal je igralce, glasno delil navodila in jih pošiljal naprej, toda bodisi ga niso slišali zavoljo glasnih gostujočih navijačev, bodisi ga niso razumeli. Zdelo se je, da je Slovenija previdno krenila s taktiko »držimo 0:0, en gol bomo že zabili«, toda gostje so odprli večer spektakularno in iz taktike Slovencev ni bilo nič. Odziv v drugem polčasu se je Kekovim popolnoma ponesrečil; najprej rdeči karton, nato avtogol in zgodba je bila končana. To je bila najslabša tekma Kekove ekipe po euru, strahovito bolj boleča tudi od poloma v Baslu, in četrta zapovrstjo brez doseženega gola.