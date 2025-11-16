  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Večje možnosti za Kosovo v OECD kot za gol Slovenije

    Kako so igrali nogometaši na tekmi Slovenija vs. Kosovo: izbrancem selektorja Matjaža Keka smo podelili najnižje ocene v ciklusu bojev za SP 2026.
    Tekmo s Kosovom so začeli (zgoraj z leve) Jan Oblak, Jon Gorenc Stanković, David Brekalo, Andraž Šporar, Vanja Drkušić, Jaka Bijol, (spodaj) Tomi Horvat, Žan Karničnik, Erik Janža, Timi Max Elšnik in Žan Vipotnik. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Tekmo s Kosovom so začeli (zgoraj z leve) Jan Oblak, Jon Gorenc Stanković, David Brekalo, Andraž Šporar, Vanja Drkušić, Jaka Bijol, (spodaj) Tomi Horvat, Žan Karničnik, Erik Janža, Timi Max Elšnik in Žan Vipotnik. FOTO: Blaž Samec
    Jernej Suhadolnik
    16. 11. 2025 | 05:30
    16. 11. 2025 | 07:01
    A+A-

    Petar Stojanović: Očitno je vzel spopad z Albanci v majicah Kosova bodisi preresno bodisi preveč naivno: nanizal je tri grobe oziroma pobalinske prekrške, drugi – ko je porinil enega od tekmecev v reklamne panoje – ni bil kaznovan, zasluženo je bil izključen, soigralce pa je pustil na cedilu v ključni tekmi tega ciklusa. Neodgovorno za 30-letnika, ki ima v nogah dobrih 70 tekem v majici Slovenije.

    Matjaž Kek: Popolna nemoč Slovenije v Stožicah. Že dolgo ni toliko stal na nogah in ob stranski avt črti kot v prvem polčasu. Spodbujal je igralce, glasno delil navodila in jih pošiljal naprej, toda bodisi ga niso slišali zavoljo glasnih gostujočih navijačev, bodisi ga niso razumeli. Zdelo se je, da je Slovenija previdno krenila s taktiko »držimo 0:0, en gol bomo že zabili«, toda gostje so odprli večer spektakularno in iz taktike Slovencev ni bilo nič. Odziv v drugem polčasu se je Kekovim popolnoma ponesrečil; najprej rdeči karton, nato avtogol in zgodba je bila končana. To je bila najslabša tekma Kekove ekipe po euru, strahovito bolj boleča tudi od poloma v Baslu, in četrta zapovrstjo brez doseženega gola.

    Več iz teme

    Matjaž KekJan Oblaknaši na tujemSlovenska nogometna reprezentancaJaka Bijolkako so igraliocene nogometaševSlovenija Kosovo

