Dva udarca za Cesarja, v Švico brez napadalnih adutov

Slovenska nogometna reprezentanca bo naslednji tekmi lige narodov odigrala brez Benjamina Verbiča in Andraža Šporarja. Nogometna zveza Slovenije je sporočila, da bosta zaradi lažjih poškodb ostala doma, saj na gostovanjih v Švici in na Škotskem ne bi mogla pomagati soigralcem.

Verbiča zaradi težav ni bilo v kadru že na prvih dveh tekmah proti Škotski in Severni Makedoniji, Šporar pa je nastopil le na uvodnem obračunu s Škoti.

Slovenija ima po dveh krogih v skupini B1 štiri točke. Na vrhu je Švica s šestimi, Škotska ima eno, Severna Makedonija pa je še brez točke. Slovence 3. oktobra čaka gostovanje v Švici, tri dni pozneje pa še dvoboj na Škotskem. V Luzern bodo odpotovali v petek.