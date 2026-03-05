Dvanajst dni pred turnirjem šok, prvenstva ne bo

Afriška nogometna konfederacija (CAF) je preložila zaključni turnir afriškega pokala narodov za ženske WAFCON 2026, ki bi moral v Maroku potekati od 17. marca do 3. aprila 2026. Novi termin je od 25. julija do 16. avgusta 2026.

CAF je v sporočilu zapisal, da je do spremembe prišlo po pogovorih s partnerji, Fifo in drugimi deležniki. Kot razlog je navedel nepredvidene okoliščine ter dodal, da želi s premikom zagotoviti uspešno izvedbo tekmovanja.

Gostitelj ostaja Maroko, ki je pravice gostiteljstva prejel oktobra 2024. Priprave po navedbah CAF tečejo naprej, vpletene strani pa pričakujejo, da bo turnir kljub prestavitvi zelo uspešen.

Preložitev prihaja po tednih negotovosti okoli organizacije in terminov tekmovanja, o čemer so poročali tudi večji mediji. Zdaj je CAF z uradnim datumom postavil jasen okvir po žrebu skupin, ki je bil januarja v Rabatu.