Dve asistenci in gol Horvata za finale avstrijskega pokala

Polfinale avstrijskega pokala je bil zelo napet, v Salzburgu so domači rdeči biki gostili Sturm iz Gradca, kjer igrata slovenska reprezentanta Jon Gorenc Stankovič in Tomi Horvat. Slednji je v zadnjih tednih v odlični formi, tudi tokrat je bil junak zmage črno-belih s 4:3, s katero so si priborili finale avstrijskega pokala.

V napetem srečanju na Solnograškem je Horvat najprej lepo vtekel po desni v kazenski prostor in podal za prvi zadetek gostov iz Gradca, nato je v drugem polčasu lepo sprejel žogo v kazenskem prostoru in streljal nekoliko po sredini, a je vratar žogo slabo odbil in skotalila se je v mrežo za vodstvo Sturma z 2:1.

Rešetanje mrež se je nadaljevalo z obeh strani in v 81. minuti je Horvat z desne strani iz kota poslal odlično podajo v kazenski prostor, v zadetek za 4:2 jo je z glavo spremenil Niklas Geyrhofr. Salzburg je uspel znižati izid na 3:4, do preobrata pa niso prišli in napredovanja v finale avstrijskega pokala so se veselili igralci Sturma.

Stankoviča ni bilo v kadru nogometašev iz Gradca.