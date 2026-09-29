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Nogomet

Dvignili temperaturo med odštevanjem do velikega slovesa

V živahnem ponedeljkovem večeru Italijani zmagali v Bursi, Francozi pa v Bruslju. Reprezentanca BiH blestela v Bukarešti, v petek zadnji nastop Edina Džeka.
Romunski nogometaši niso mogli ustaviti odlične reprezentance Bosne in Hercegovine (na fotografiji v akciji Amar Memič). FOTO: Eduard Vinatoru/Reuters
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Romunski nogometaši niso mogli ustaviti odlične reprezentance Bosne in Hercegovine (na fotografiji v akciji Amar Memič). FOTO: Eduard Vinatoru/Reuters
S. U.
29. 9. 2026 | 05:00
1:58
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Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

V nadaljevanju nogometne lige narodov in med odštevanjem do nove torkove predstave slovenske reprezentance, tokrat proti makedonski izbrani vrsti, je ponedeljkov večer ponudil pravo paleto golov.

V elitni skupini so se po uvodnem razočaranju in domačem porazu z Belgijo (0:2) tokrat odrezali italijanski nogometašio z zmago v gosteh na štadionu v Bursi s Turčijo – 4:1. Že po 27 minutah tekme so azzurri vodili s 3:0!

V drugi tekmi te elitne skupine pa je Francija z golom Bayernovega asa Michaela Olisa v 88. minuti za zmago z 1:0 odnesla vse tri točke iz Bruslja.

Michael Olise je zabil gol odločitve za zmago Francije v Bruslju. FOTO: Franck Fife/AFP
Michael Olise je zabil gol odločitve za zmago Francije v Bruslju. FOTO: Franck Fife/AFP

Skupina B? Naši vzhodni sosedje Madžari so osvojili točko v Belfastu pri moštvu Severne Irske, Švedska je doma zanesljivo odpravila Poljsko (3:1), z veliko predstavo sredi Bukarešte, resda zaradi kazni Romunom na povsem praznem Nacionalnem štadionu, pa je izbrana vrsta Bosne in Hercegovine ugnala gostitelje s 4:2 in spomnila na tiste evforične dneve, ko se je letos na mundialu prvič doslej prebila v izločilni del tekmovanja.

Novi bosansko-hercegovski val s Kerimom Alajbegovićem – iz tedna v teden se vse bolj uveljavlja v Juventusovem dresu –, ustvarjalnim Esmirjem Bajraktarevićem (PSV Eidnhovenm) ter enim vodilnih igralcev avstrijskega prvenstva Harisom Tabakovićem iz Salzburga je še bolj dvignil temperaturo med odštevanjem do velikega večera v Zenici, kjer se bo 2. oktobra na tekmi s Švedsko pri svojih 40 letih od reprezentance uradno poslovil Edin Džeko, vodilni športni zvezdnik iz BiH.

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