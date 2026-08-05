Dvoboj milijonarjev: Na igrišču prepričljivo zmaguje Messi, v poslu Ronaldo

Tekmovalnost med Lionelom Messijem in Cristianom Ronaldom se že dolgo ne razpleta le na nogometnih igriščih, temveč tudi na poslovnem področju. Po odhodu iz evropskega nogometa sta ubrala različni poti – Argentinec se je preselil v ZDA k Interju Miami, Portugalec pa v Savdsko Arabijo k Al-Nassr. Različni poti se močno odražata tudi v njunih zaslužkih.

Po ocenah medijev je Ronaldo od prihoda v Savdsko Arabijo v začetku leta 2023 od Al-Nassra zaslužil že približno 586 milijonov evrov, pri čemer so v znesek vključeni osnovna plača in pogodbeni bonusi.

Messijev finančni paket v Inter je precej drugače zastavljen. Njegova zagotovljena letna plača znaša približno 17,8 milijona evrov, skupni letni prihodki, skupaj z različnimi komercialnimi dogovori, pa so ocenjeni na 43 milijonov evrov do 52 milijonov evrov. Od prihoda v ZDA sredi leta 2023 naj bi tako zaslužil med 182 milijonov evrov in 210 milijonov evrov.

Poslovni model presega plačo

Čeprav je Messijeva neposredna plača precej nižja od Ronaldove, ostaja Argentinec najbolje plačani nogometaš v zgodovini lige MLS.

Pomemben del njegove pogodbe predstavljajo prihodki iz poslovnih partnerstev. Med drugim prejema delež od novih naročnin na storitev MLS Season Pass pri Apple TV, prav tako pa sodeluje pri prihodkih od prodaje Adidasovih izdelkov z njegovim imenom.

Po navedbah finančnih analitikov ima Messi tudi možnost, da po koncu kariere pridobi lastniški delež v Interju, kar bi lahko dolgoročno še občutno povečalo vrednost njegovega premoženja.

Ronaldo ostaja najbolje plačani športnik

Na drugi strani Ronaldov zaslužek temelji predvsem na izjemno visoki fiksni pogodbi. Po ocenah specializiranih portalov portugalski napadalec v Savdski Arabiji letno zasluži okoli 173 milijonov evrov neto, zaradi česar ostaja najbolje plačani športnik na svetu.

Ob tem še naprej ustvarja visoke prihodke s svojo blagovno znamko CR7, ki vključuje hotele, fitnes centre, modne izdelke, parfume in številne druge poslovne projekte.

Primerjava kaže na dva različna poslovna modela. Ronaldo je stavil na rekordno visoko pogodbo in takojšnje prihodke, medtem ko je Messi sprejel nižjo osnovno plačo, vendar pogodbo dopolnil z deleži pri komercialnih projektih in možnostjo lastniškega vstopa v klub. Kljub več kot 350 milijonom evrov razlike v neposrednih klubskih izplačilih oba ostajata med finančno najvplivnejšimi športniki na svetu.