Matjaž Kek odhaja, v boj za naslednji euro nov selektor

Slovenska nogometna reprezentanca išče novega selektorja. S 30. novembrom se je Matjažu Keku iztekla pogodba, po razočaranju v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026 so se mu na nogometni zvezi zahvalili za sedem let skupne poti.

»Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in selektor Matjaž Kek sta se sestala in po pogovoru sklenila, da se po sedmih letih zelo dobrega in korektnega sodelovanja, ki je prineslo tudi izjemen uspeh z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo in v osmino finala, sodelovanje konča,« so v izjavi za javnost sporočili iz krovne slovenske zveze.

Nove pogodbe Kek ne bo podpisal, slovenska reprezentanca tako po sedmih letih in pol, ki so prinesla tudi zgodovinsko uvrstitev v osmino finala evropskega prvenstva, išče novega prvega moža stroke. Kek je na klop Slovenije drugič sedel 27. novembra 2018.

»Naslednji zbor reprezentance je predviden 23. marca 2026, zato bomo na Nogometni zvezi Slovenije postopek izbire novega selektorja izpeljali brez časovnega pritiska,« so še zapisali na spletni strani NZS.

Kje bo kariero nadaljeval Kek, prav tako še ni znano. V preteklosti so ga večkrat povezovali z vrnitvijo v hrvaški nogomet, kjer si je z Rijeko ustvaril kultni status. FOTO: AFP

V javnosti krožijo številna imena, ki bi Keka lahko zamenjala na slovenski klopi, večkrat se je omenjal Darko Milanić, do podpisa pogodbe bo zagotovo na površje izplavalo še nekaj kandidatov.