Dvomov ni več, Tomi Horvat odhaja

Napovedi so se uresničile, ki smo jih jeseni najprej zaznali v nogometnih krogih Gradca, od koder je Sturm, dosedanji klub slovenskega reprezentanta Tomija Horvata, so se uresničile. Prekmurec, star 26 let, se bo preselil v Anglijo, kjer bo branil barve drugoligaša Bristol Cityja.

Angleški klub je z avstrijskim podpisal pogodbo za nerazkrito odškodnino, so sporočili iz Bristola, Horvat pa je nato podpisal pogodbo z veljavnostjo do leta 2030.

Horvat je profesionalno debitiral leta 2018 za slovensko prvoligaško ekipo Muro, za katero je nato odigral 158 tekem. V sezoni 2019/20 osvojil slovenski pokal in v sezoni 2020/21 zgodovinski črno-beli naslov prvaka, leta 2021/22 pa je prejel nagrado za mladega igralca sezone lige, kar mu je prineslo prestop v Sturm iz Gradca.

V svoji prvi sezoni je bil pri graških črno-belih del ekipe, ki je osvojila pokal, in dosegel nepozaben zmagovalni gol v polfinalu, preden je v naslednji sezoni dosegel zgodovinski dvojni naslov v ligi in pokalu.

Za Slovenijo je nastopil 12-krat, bil je tudi na nepozabnem euru 2024. »Resnično sem navdušen, da sem podpisal pogodbo za Bristol City in komaj čakam, da začnemo. Čaka me pomembna druga polovica sezone in želim storiti vse, kar je v moji moči, da ekipi pomagam napredovati na vrhu lestvice,« je za spletno stran bristolskega kluba dejal Horvat.