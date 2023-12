Dybala in Lukaku ali jaz in Batistuta? Rimljan ni želel odgovoriti

Legendarni italijanski nogometaš Francesco Totti, državni prvak v majici Rome v sezoni 2000/01 in svetovni prvak z Italijo na mundialu v Nemčiji 2006, je z italijanskimi novinarji spregovoril o trenutnem položaju Rome, torej o klubu, v katerem je preživel vso kariero. Roma namreč igra zelo spremenljivo, aktivno se bori za prva štiri mesta in skok v ligo prvakov, v svoji skupini evropske lige pa si je zagotovila nastop v februarski osmini finala.

Batistuta je v šampionski sezoni zabil 20 golov, Totti 13

»Največja težava Rome je konstantnost. To je dejstvo. Navadili smo se na vzpone in padce, toda ti so posledica nestanovitnih iger. Imamo sijajnega trenerja, Jose Mourinho je odličen motivator, zato ocenjujem, da na igrišču vse zavisi od nogometašev,« je prepričan Totti. Romo je leta 2001 pripeljal na italijanski vrh, potem ko je prišel na olimpijski štadion – iz Fiorentine – tudi argentinski napadalec Gabriel Batistuta.

Slednji je v šampionski sezoni zabil 20 golov, Totti 13, zato ju nekateri navijači primerjajo z dvojcem, ki nosi igro Rome v tej sezoni – to sta Paulo Dybala in Romelu Lukaku. Novinarji so vprašali Tottija, katera naveza je (bila) boljša. »Poznam odgovor na to vprašanje, toda ne želim ga povedati. Igro bi postavil tako, da bi vsi štirje igrali skupaj,« je modro odvrnil 47-letni Rimljan.