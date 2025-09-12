Eden najdražjih nogometašev Olimpije se seli v Izrael

Kot poročajo izraelski mediji bo član ljubljanske Olimpije Peter Agba kmalu postal novi član Maccabija Haife. 15-kratni izraelski prvaki se letos niso uspeli uvrstiti v konferenčno ligo, a so vseeno dobro začeli takmajšnje prvenstvo, kjer so po dveh krogih na drugem mestu.

Ekipo letos vodi argentinski trener Diego Flores, za prestop 22-letnega nigerijskega nogometaša, ki je za Olimpijo odigral dve celi sezoni, pa bodo odšteli okrog milijona evrov. Agba sicer slovi kot defenzivni vezist, v postavi ljubljanskega kluba pa je po podatkih Transfermarkta letos celo drugi najdražji nogometaš. V letošnji sezoni je odigral 14 tekem in kljub klavrni formi zelenih zmajev vknjižil dve podaji.

Kariero je sicer začel pri naših južnih sosedih, kjer se je kalil pri Zagorcu in Dubravi v drugi kakovostni ligi na Hrvaškem. V prvi slovenski ligi se je zelo dobro izkazal, zdaj pa je čas, da se preizkusi tudi v močnejših ligah, naslednja destinacija bo torej Izrael.

Ljubljančane sta letos sicer zapustila Raul Florucz in Marcel Ratnik, brez odškodnine so odšli tudi Justas Lasickas, David Suelehe in Jorge Silva. Za milijonsko odškodnino je prišel Dimitar Mitrovski, ob njem pa so se za zdaj kot dobri nakupi izkazali tudi Jošt Urbančič, Diga in Veljko Jelenković.

Iz Domžal se vrača Malov

K aktualnim prvakom se po igranju v Domžalah vrača mladi ukrajinski reprezentant Danilo Malov, ki je v prvi ligi letos zbral dva nastopa. V preteklosti se je 18-letnik kalil tudi pri domačem Dnipru in lendavski Nafti, leto dni pa je preživel tudi v mladinskih selekcijah Olimpije.

»Odlikujeta ga izjemna hitrost in izvrstno tehnično znanje. Velja za marljivega fanta, ki ga krasi tudi profesionalen odnos. Njegov prihod je vezan na člansko ekipo, hkrati pa ostaja možnost, da s svojo energijo in znanjem po potrebi pomaga tudi mladincem,« so zapisali pri klubu.