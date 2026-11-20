Sedemkratni zmagovalec super bowla Tom Brady očitno ne namerava zapustiti angleškega nogometa. Po poročanju britanskega Guardiana se nekdanji podajalec moštva New England Patriots zanima za nakup manjšinskega deleža Chelseaja, s katerim je v zadnjih letih spletel tesne vezi.

Brady je prejšnji teden po treh letih končal sodelovanje z Birmingham Cityjem, v katerega je vstopil leta 2023, kmalu po koncu izjemne kariere v ligi NFL. Njegov odhod naj bi bil povezan prav z možnostjo vlaganja v londonski klub, čeprav dogovor za zdaj še ni sklenjen.

Tom Brady sicer velja za najboljšega igralca ameriškega nogometa vseh časov, kar potrjuje tudi njegovih rekordnih sedem naslovov prvaka lige NFL, šest z New England Patriots in eden s Tampa Bay Buccaneers.

Američan je bil lani gost Chelseaja na klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA, kjer je z nogometaši proslavljal naslov po finalni zmagi nad Paris Saint-Germainom. Dobro pozna tudi Behdada Eghbalija, enega ključnih mož investicijske družbe Clearlake Capital, ki ima po septembrskih lastniških spremembah 86,5-odstotni delež v Chelseaju.

Brady se je ob slovesu od Birminghama zahvalil nogometašem, trenerju Chrisu Daviesu in zaposlenim v klubu. Sodelovanje je označil za eno najbolj izpolnjujočih izkušenj v svojem življenju.

Nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa ima sicer že izkušnje z lastništvom športnih klubov. Med drugim je solastnik moštva Las Vegas Raiders v ligi NFL, delež pa je pridobil skupaj s poslovnežem Tomom Wagnerjem, s katerim je sodeloval tudi pri Birminghamu.