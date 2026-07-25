Eden od najboljših na svetu je rekel »da«

Italijanski nogometni vratar in eden od najboljših na svetu Gianluigi Donnarumma ter njegova dolgoletna partnerica Alessia Elefante, s katero imata dveletnega sina Lea, sta si v dolini Valle d'Itria v pokrajini Apulija izmenjala poročne zaobljube. Cerkveni obred je potekal v župnijski cerkvi sv. Jurija Mučenika v kraju Locorotondo, slavje pa se je nadaljevalo na prestižnem posestvu Masseria Pettolecchia – La Fortezza v Fasanu.

Norveški zvezdnik Erling Haaland je prišel v družbi partnerice Isabel Haugseng Johansen. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

Na poroki se je zbrala vrsta znanih gostov iz sveta nogometa in zabavne industrije, med njimi tudi Donnarummovi reprezentančni in klubski soigralci. Najbolj znani gost je bil norveški napadalec Erling Haaland, ki je prišel v družbi partnerice Isabel Haugseng Johansen, opazili pa so tudi italijanskega reprezentanta Nicolò Barello, hrvaškega vezista Matea Kovačića ter nekdanjega italijanskega selektorja Roberta Mancinija. Med povabljenimi ni bilo trenerja Pepa Guardiole, ki se slavja ni udeležil.

Za poročni dan je 27-letni italijanski reprezentančni vratar in Manchester Cityja izbral elegantno dvobarvno opravo – bel suknjič, belo srajco in kravato je dopolnil s črnimi hlačami. Nevesta je ostala zvesta klasiki in nosila razkošno belo poročno obleko z dolgim tančico.

Vhod v cerkev je krasila bogata cvetlična dekoracija iz belih cvetov, ki je slavju dodala še posebej romantično podobo.