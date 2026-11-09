Eden od najboljših Srbov se že leto dni izogiba reprezentanci

Napadalec turškega Bešiktaša Dušan Vlahović je zavrnil vabilo nogometnega selektorja Veljka Paunovića za zadnji dve tekmi lige narodov proti Nemčiji in Grčiji. Odsotnost 26-letnega Vlahovića je v javnosti znova sprožila ugibanja, zakaj se napadalec izogiba reprezentančnega dresa, ki ga je zadnjič oblekel lanskega 13. novembra v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Angliji.

»Povedal mi je, da je razlog za zavrnitev zasebne narave, ki jo mora urediti. To je vse, kar lahko povem. Ne bi bilo prav, da bi namesto njega polagal besede v njegova usta. Če bo pripravljen na pojasnila, boste morali vprašati njega. Za nas je to izguba, hkrati pa ponujena priložnost za druge igralce, da pokažejo svojo pripravljenost, zvestobo in pripadnost državnemu dresu,« je na novinarski konferenci pred zadnjima dvema preizkušnjama v ligi narodov poudaril selektor Paunović.

Vlahovićev razlog športne javnosti ni prepričal, čeprav se je eden od najboljših srbskih nogometašev izgovarjal na poškodbo, ki jo mora pozdraviti. Napadalec Bešiktaša je v nedeljo proti Genčlebirligiju dosegel dva gola, s čimer je svoj izkupiček po selitvi v Istanbul povišal na devet golov.

V Srbiji so Vlahovića pred leti povezovali z Danilom Vučićem, s sinom bivšega predsednika Aleksandra Vučića. Domnevno naj bi bil Vučić ml. prijatelj in posrednik pri njegovem prestopu v staro damo, kar pa sta tako predsednik kot sin zavrnila.

Vlahović je bil vzgojen pri Partizanu, pred letošnjim prestopom v Turčijo pa je igral v Italiji za Fiorentino in Juventus. Za Srbijo je dosegel 16 golov v 41 tekmah.