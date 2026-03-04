Diamant iz Sarajeva se še naprej blešči

V angleškem nogometu je največ denarja, zato se klubi primerno temu krepijo, tekme pa so iz tedna v tedna na najvišji ravni, v španski ligi sta Real in Barcelona, ob temu dvojcu velikanov pa še Oblakov Atletico, Italija se spominja časov, ko je imela na čelu z Diegom Maradono najmočnejši ligaški nogomet, Nemčija pa vedno znova uživa ob spoznanju, da nikjer drugje občinstvo v tolikšnem številu ne drvi na štadione. Tudi v drugi ligi, kjer je zdaj na vrhu nekdanji prvak Schalke, pri katerem v zadnjih tednih blesti Edin Džeko. Sarajevčan je vodilni nogometni as zadnjih dveh desetletij iz Bosne in Hercegovine.

Ta mesec, in sicer 17. marca, bo praznoval 40. rojstni dan, še naprej pa so njegove telesne sposobnosti po vseh meritvah in tudi analizah stroke izjemne, pravzaprav kot pri soigralcih, od katerih je starejši vsaj za deset ali petnajst let. In ne skriva, da se dobro počuti, da v Porurju, kjer si sleherno Schalkejevo domačo tekmo ogleda 60.000 glasnih privržencev, uživa.