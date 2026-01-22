Edin Džeko je izbral klub, pri katerem je navduševal najboljši Slovenec

Neznank ni več, eden od najboljših nogometašev Bosne in Hercegovine v zgodovini Edin Džeko je na seznam klubov, pri katerih je že zabijal gole, dodal še sloviti Schalke. Klub iz Gelsenkirchna, kjer je v sedemdesetih letih blestel najboljši slovenski nogometaš Brane Oblak, in ima več kot 200.000 članov, se pobira po izpadu v drugoligaško konkurenco ter je na dobri poti vrnitve v najmočnejšo bundesligo, saj je sedemkratni nemški prvak vodilni v drugi ligi. Džeko je v Nemčiji že igral za Wolfsburg, s katerim je osvojil naslov prvaka v sezoni 2008/09. Devetintridesetletnik, ki je igral tudi za Manchester City in z njim osvojil dva naslova premier league, Romo, Inter Milan in Fenerbahče in Fiorentino, je podpisal pogodbo do konca sezone.

»Ob prvem je izrazil željo za prihod. Z njim smo pripeljali napadalca, ki je v svoji karieri igral na najvišji ravni,« je povedal Schalkejev trener Youri Mulder. »Poleg izkušenj kot vodja bo naša ekipa imela koristi od njegovih sposobnosti kot napadalca in strelca. Med pogovori z nami je zelo jasno pokazal, kako lačen je uspešne druge polovice sezone, in tega se resnično veselimo,« je še dodal 56-letni Nizozemec.

Džeko, otrok sarajevskega Željezničarja, ki ga od letos vodi nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović, je v dresu BiH zbral kar 146 tekem in dosegel 72 golov.