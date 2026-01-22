  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Edin Džeko je izbral klub, pri katerem je navduševal najboljši Slovenec

    Bošnjaški nogometni zvezdnik bo kariero nadaljeval pri Schalkeju. Za klub iz Gelsenkirchna je v sedemdesetih letih minulega stoletja igral Brane Oblak.
    Edin Džeko bo 17. marca dopolnil že 40 let, a še ni rekel zadnje na nogometnih igriščih. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters
    Edin Džeko bo 17. marca dopolnil že 40 let, a še ni rekel zadnje na nogometnih igriščih. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters
    G. N.
    22. 1. 2026 | 14:00
    22. 1. 2026 | 14:42
    Neznank ni več, eden od najboljših nogometašev Bosne in Hercegovine v zgodovini Edin Džeko je na seznam klubov, pri katerih je že zabijal gole, dodal še sloviti Schalke. Klub iz Gelsenkirchna, kjer je v sedemdesetih letih blestel najboljši slovenski nogometaš Brane Oblak, in ima več kot 200.000 članov, se pobira po izpadu v drugoligaško konkurenco ter je na dobri poti vrnitve v najmočnejšo bundesligo, saj je sedemkratni nemški prvak vodilni v drugi ligi. Džeko je v Nemčiji že igral za Wolfsburg, s katerim je osvojil naslov prvaka v sezoni 2008/09. Devetintridesetletnik, ki je igral tudi za Manchester City in z njim osvojil dva naslova premier league, Romo, Inter Milan in Fenerbahče in Fiorentino, je podpisal pogodbo do konca sezone.

    »Ob prvem je izrazil željo za prihod. Z njim smo pripeljali napadalca, ki je v svoji karieri igral na najvišji ravni,« je povedal Schalkejev trener Youri Mulder. »Poleg izkušenj kot vodja bo naša ekipa imela koristi od njegovih sposobnosti kot napadalca in strelca. Med pogovori z nami je zelo jasno pokazal, kako lačen je uspešne druge polovice sezone, in tega se resnično veselimo,« je še dodal 56-letni Nizozemec.

    Džeko, otrok sarajevskega Željezničarja, ki ga od letos vodi nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović, je v dresu BiH zbral kar 146 tekem in dosegel 72 golov.

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Italija

    Rim se mu je priklonil, za Edina so novi izziv Firence

    Firenško navdušenje ob prihodu Edina Džeka, ki slovi po golih in dobrodelnosti. Milan si želi z Luko Modrićem na vrh.
    Siniša Uroševič 28. 6. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Bošnjak v Istanbul

    Edina Džeka je izbral klub Mihe Zajca

    Bosanski nogometni veteran in finalist zadnje lige prvakov v dresu milanskega Interja bo kariero nadaljeval v Turčiji pri Fenerbahčeju.
    22. 6. 2023 | 11:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za euro 2024

    Džeko: Dobro smo se borili z vrhunsko reprezentanco

    Portugalska je glede na izid 3:0 prepričljivo ugnala izbrano vrsto BiH, toda pred 60.000 gledalci v Lizboni bi se zanimiva tekma lahko razpletla tudi drugače.
    18. 6. 2023 | 07:54
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Pogovor z nekdanjim asom

    Brane Oblak: Če bo Slovenija v osmini finala, bo to podvig

    Legendarni slovenski nogometaš v pogovoru za Delo pred eurom o naši reprezentanci in spominu na Nemčijo. Nekoč je užival v Splitu, a tudi München ima rad.
    Siniša Uroševič 7. 6. 2024 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump preklical grožnje s carinami zaradi Grenlandije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Kariera
    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Edin DžekoBrane OblakbundesligaSchalke

    Gospodarstvo  |  Novice
    Dirigentka Živa Ploj Peršuh: lekcije vodenja iz koncertne dvorane

    Dirigentka Živa Ploj Peršuh v podkastu Supermoč govori o avtoriteti brez dominacije, humorju kot orodju in o nastopih, ki niso delo enega genija.
    Petra Kovič 22. 1. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Podarjamo vstopnice za EP v futsalu

    Za ogled posameznih tekem na evropskem prvenstvu v futsalu, ki ga gostijo Slovenija, Litva in Latvija, podarjamo brezplačne vstopnice.
    22. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pirc Musar: Dolenc ima podporo, Keršmanc novi kandidat za ustavno sodišče

    Predsednica umika kandidaturo Barbare Kresal in potrjuje podporo tudi za Tamaro Kek, Marka Starmana ter Simono Drenik Bavdek.
    22. 1. 2026 | 14:21
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prilivi v vzajemce lani znova rekordni

    NLB Skladi imajo med slovenskimi upravljavci že več kot 42-odstotni delež sredstev pri upravljanju.
    Karel Lipnik 22. 1. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Edin Džeko je izbral klub, pri katerem je navduševal najboljši Slovenec

    Bošnjaški nogometni zvezdnik bo kariero nadaljeval pri Schalkeju. Za klub iz Gelsenkirchna je v sedemdesetih letih minulega stoletja igral Brane Oblak.
    22. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prilivi v vzajemce lani znova rekordni

    NLB Skladi imajo med slovenskimi upravljavci že več kot 42-odstotni delež sredstev pri upravljanju.
    Karel Lipnik 22. 1. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Edin Džeko je izbral klub, pri katerem je navduševal najboljši Slovenec

    Bošnjaški nogometni zvezdnik bo kariero nadaljeval pri Schalkeju. Za klub iz Gelsenkirchna je v sedemdesetih letih minulega stoletja igral Brane Oblak.
    22. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več

