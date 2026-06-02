Edin Džeko – na mizi je nova pogodba

Privrženci nogometašev Bosne in Hercegovine doma in v diaspori po svetu nestrpno čakajo na nastop svojih junakov na mundialu, prvem po letu 2014. Kajpak je osrednji zvezdnik izbrane vrste Sergeja Barbareza neuničljivi Edin Džeko, nogometaš z izjemno biografijo, ki očitno pri svojih 40 letih še ne namerava skleniti športne poti. Iz Schalkeja, kjer je igral v zadnji sezoni in prispeval delež k tako želeni vrnitvi tradicionalnega kluba v bundesligo, so mu že ponudili novo pogodbo.

Resda zaradi omejenega proračuna ni na ravni ugleda vodilnega bosanskohercegovskega nogometaša zadnjih dveh desetletij, a nemški mediji namigujejo, da športniku, ki s pristopom ter obnašanjem navdušuje na igrišču in ob njem, pri klubu nameravajo podeliti vlogo aduta s klopi in – tako kot doslej – pomembnega člana slačilnice. Džeko o novi pogodbi, ki bi veljala do konca sezone 2026/27, javno še ni govoril, zdaj se predvsem želi zbrati za nastop na svojem drugem mundialu.

Bosna in Hercegovina bo prvo tekmo igrala v Torontu, 12. t. m. ob 21. uri (po srednjeevropskem času) s Kanado.