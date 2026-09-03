Edin Džeko: Odločil sem se glede reprezentance

»Včasih sem se spraševal, kdaj bo napočil ta trenutek. Vendar si nikoli nisem mogel predstavljati, kako čustven bom, ko bom pisal te besede.« Tako je začel svojo objavo na družbenih omrežjih Edin Džeko, najbolj priljubljen bosansko-hercegovski športnik v dobrih treh desetletjih samostojnosti te države. Napovedal je namreč, da se bo 2. oktobra na tekmi s Švedsko poslovil od državne reprezentance.

Za izbrano vrsto BiH je zbral 151 nastopov, ponosno je nosil kapetanski trak, se z njo letos pomladi razveselil druge uvrstitve na svetovno prvenstvo. Tokrat pa je s soigralci v Severni Ameriki storil še korak več kot pred 12 leti na mundialu v Brazliji. Takrat se namreč Bosni in Hercegovini ni posrečilo napredovati iz skupine v izločilni del, zdaj pa je v njem nastopila ter se s porazom 0:2 proti favorizirani reprezentanci ZDA v šestnajstini finala poslovila od tekmovanja.

Blestel je tudi v dresu Rome. FOTO: dokumentacija Dela

»Minilo je skoraj 20 let od moje prve tekme proti Turčiji. Marsikaj se je odtlej spremenilo, spremenil sem se tudi jaz, ni se pa spremenila moja ljubezen do reprezentančnega dresa. Zdaj čutim, da je napočil čas slovesa. In če sem z reprezentanco dočakal svojih 40 let, je to zato, ker sem vedno dal v tem dresu vse, kar je bilo mogoče. Vse. Igrati za svojo deželo je najbolj čustven privilegij, kar mi je kadarkoli ponudil nogomet,« je med drugim zapisal nogometaš Schalkeja, sicer pa otrok priznane nogometne šole Željezničarja iz Sarajeva, pozneje pa napadalec Wolfsburga, s katerim se je senzacionalno veselil šampionskega naslova v bundesligi, Manchester Cityja, Fenerbahčeja, v Italiji pa Interja, Fiorentine in Rome.