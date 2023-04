Edoardo Reja že odšel, Goričani našli novega rešitelja

Nogometašev Gorice ne bo več vodil zamejski Slovenec Edoardo Reja. Kot so sporočili iz novogoriškega kluba, so so se z njim sporazumno razšli. Razlog za predčasen konec sodelovanja so slabi rezultati kluba, nekdanji trener Lazia, Napolija in številnih drugih italijanskih klubov – potem ko je pred mesecem in pol zamenjal Mirana Srebrniča – namreč ni dvignil rezultatske krivulje navzgor.

Na klop bo sedel Agron Šalja

Edyja Rejo bo zamenjal Agron Šalja, nekdanji trener Celja, ki je deloval tudi kot selektor mlajših slovenskih selekcij. Gorica je na prvenstveni lestvici trenutno na devetem mestu, ima pa isto število točk kot zadnjeuvrščeni CB24 Tabor Sežana. Prav primorska kluba naj bi v zadnjih petih kolih 1. SNL tekmovala za predzadnje mesto, ki prinaša dodatne kvalifikacij za obstanek v ligi.