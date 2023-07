Edwin van der Sar v splitski bolnišnici zaradi krvavitve v možganih

Nekdanji nizozemski nogometni vratar Edwin van der Sar je po krvavitvah v možganih na intenzivnem oddelku bolnišnice v Splitu. Novico o njegovem zdravstvenem stanju je sporočil njegov nekdanji klub Ajax, pri katerem je nazadnje deloval kot izvršni direktor.

Dvainpetdesetletnik je bil v zadnjih dneh na dopustu na Hrvaškem. »Edwin van der Sar ima krvavitve v možganih. Trenutno se zdravi na intenzivnem oddelku in je v stabilnem stanju,« so pri Ajaxu zapisali na družbenih omrežjih. Dodali so še, da bodo javnost obvestili, ko bo na voljo več informacij o zdravstvenem stanju nekdanjega vratarja nizozemskega velikana.

Van der Sar je maja oznanil, da po več kot desetih letih zapušča Ajax zaradi zahtevne sezone 2022/23, v kateri je amsterdamski klub zabeležil najslabše rezultate v zadnjih 14 letih. Nizozemsko prvenstvo je končal na tretjem mestu.

Nekdanji nizozemski reprezentant, za izbrano vrsto je zbral 130 nastopov, je za Ajax igral med letoma 1990 in 1999 in s klubom leta 1995 osvojil ligo prvakov. Ta uspeh je ponovil tudi pri Manchester Unitedu 13 let pozneje. Vmes je igral še za Juventus in Fulham.

Leta 2012 se je vrnil k Ajaxu kot direktor marketinga, leta 2016 pa postal izvršni direktor.