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Nogomet

Nekdanji sodnik: VAR je bil nedosleden, Egipčani pa prikrajšani

Potem ko smo dobili pare četrtfinalnih tekem na SP v nogometu, pa še vedno odmeva tekma med Argentino in Egiptom ter sodniške odločitve sodniške ekipe.
Predsednik Fife Gianni Infantino z egiptovsko zastavo pred začetkom tekme. FOTO: David Ramos/AFP
Galerija
Predsednik Fife Gianni Infantino z egiptovsko zastavo pred začetkom tekme. FOTO: David Ramos/AFP
M. Ru.
8. 7. 2026 | 12:13
8. 7. 2026 | 12:14
2:24
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Nekdanji premierligaški sodnik Mark Halsey ocenjuje, da je imela Argentina pri zmagi s 3:2 proti Egiptu v osmini finala svetovnega prvenstva precej sodniške sreče. Po njegovem mnenju sta bili dve ključni odločitvi sistema VAR nedosledni, zato razume veliko nezadovoljstvo Egipčanov.

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Branilci naslova so po zaostanku z 0:2 pripravili izjemen preobrat in si z golom Enza Fernandeza v sodnikovem dodatku zagotovili napredovanje v četrtfinale. Največ polemik je povzročila razveljavitev drugega zadetka Egipta. Mostafa Zico je sicer premagal argentinskega vratarja, vendar je VAR opozoril glavnega sodnika Francoisa Letexierja na domnevni prekršek nad Lisandrom Martinezom v začetku akcije, po ogledu posnetka pa je bil zadetek razveljavljen.

»VAR lahko preveri celotno akcijo, ki je pripeljala do gola, vendar po mojem mnenju to ni bila očitna sodniška napaka, zato se VAR ne bi smel vključiti,« je ocenil Halsey. Egipt je bil ogorčen tudi nekaj minut pozneje, ko Mohamed Salah po dvoboju z Júlianom Álvarezom v kazenskem prostoru ni dobil enajstmetrovke. Argentina je po nadaljevanju igre krenila v protinapad in dosegla odločilni zadetek.

»Prav tu je težava z nedoslednostjo. Če je bil stik z Martinezom dovolj za posredovanje VAR in razveljavitev zadetka, potem bi moral VAR pregledati tudi prekršek nad Salahom. Po mojem mnenju bi moral biti dosleden – bodisi se ne vmeša v nobenem primeru bodisi v obeh,« je za otoške medije še dodal Halsey.

Po tekmi je bilo v egiptovskem taboru veliko jeze. Strelec Mostafa Zico je celo namignil, da je bila tekma »prirejena« v korist Argentine, selektor Hossam Hassan pa je ostro kritiziral sodnika Letexierja. Argentina se bo v četrtfinalu pomerila s Švico, ki je bila po zaspani tekmi boljša od Kolumbije

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

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