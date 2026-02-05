Eksodus nadarjenih in najboljših naznanja prehod v amaterizem

Ali v slovenskem nogometnem prvenstvu res igra preveč tujcev? To je uganka, na katero bi številke takoj odgovorile pritrdilno, toda vprašanje velja obrniti. Ali slovenski nogomet lahko vzgoji dovolj nogometašev za kolikor toliko spodobno ligo, v kateri nadarjeni nogometaši ali malo bolj izkušeni ne bi pobegnili v tujino ob prvi ponudbi za nekaj »cekinov« več?

Odličen štart Koprčanov v drugi del sezone, v katerem so slovenski fantje zabili kar sedem golov od osmih, je lahko sporočilno, toda, kako ga razumeti? V koprskem poglavju gre tudi za posrečeno kombinacijo tujcev z znanjem, vzgojenih v tehnološko najbolj razviti in produktivni evropski nogometni državi Franciji. V koprskem obratu k slovenskim fantom pa tudi za nekaj naključij in kakovost ter širino igralskega kadra, podkrepljenega z dobrim trenerjem. Pri čemer se velja zavedati, poleti bodo najboljši odšli, še preden bodo dosegli vrhunec v SNL.