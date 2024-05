El Kaabi poskrbel za izbruh navdušenja pod Akropolo

Štadion AEK v Atenah, natančneje v Novi Filadelfiji, je pokal po šivih za finale konferenčne lige med domačim Olympiacosom iz bližnjega Pireja in Fiorentino, ki je imela prav tako bučno podporo s tribun. Navijači so pripravili dobro vzdušje, na igrišču pa smo spremljali klasični evropski finale brez izrazitih priložnosti, šele v 116. minuti ga je odločil domači junak Ayoub El Kaabi in zadel za končnih 1:0.

Slavje v Atenah se je začelo na tribunah, nadaljevalo se je do jutranjih ur. Foto Louisa Gouliamaki/Reuters

V rednem delu tekme pravih priložnosti ni bilo, Cristiano Biraghi je sicer v deveti minuti zadel za Fiorentino, a je bilo jasno, da je bil v prepovedanem položaju ob predložku z desne strani. Nato sta obe ekipi dobro varovali pot do svojih vrat in potreben je bil podaljšek. Prvi del je pripadel Olympiacosu, a se mreža ni zatresla, v drugem je bila boljša Fiorentina, a so zadeli Grki. Po podaji z leve strani je bil Ayoub El Kaabi v najboljšem položaju in Maročan je s telesom potisnil žogo v mrežo viole.

Italijani so še drugo leto zapored izgubili finale konferenčne lige, lani je bil boljši West Ham, v Atenah pa se je začelo veliko slavje privržencev rdeče-belega kluba iz pristaniškega Pireja. Olympiacos je tako postal prvi grški klub z lovoriko v evropskih tekmovanjih.

Grki so zasluženo slavili, čeprav je imela tudi Fiorentina nekaj priložnosti za zadetek. Foto Louisa Gouliamaki/Reuters