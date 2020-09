Elsner ni več trener Amiensa

Amiens

Luka Elsner je bil tudi trener Olimpije. FOTO: Jure Eržen/Delo

- Slovenski nogometni trenerni več trener tamkajšnjega drugoligaša Amiensa. Klub je na svoji spletni strani potrdil konec sodelovanja s slovenskim strategom, ki je moštvo prevzel 1. julija lani.Osemintridesetletni Elsner je v sezoni 2019/20 Amiens vodil v francoskem državnem prvenstvu, ob predčasni prekinitvi zaradi pandemije novega koronavirusa pa so bili po nizu 16 tekem brez zmage na mestih, ki prinašajo izpad v drugo ligo.Tudi kasnejša pritožba na odločitev vodstva lige, ki je po 29 krogih končalo prvenstvo, ni spremenila izpada v drugo ligo. Tam je na petih tekmah v tem tekmovalnem obdobju Elsner s svojim moštvom slavil enkrat, skupaj pa zbral pet točk. V svoji karieri je Elsner kot nogometaš igral za francosko Nico, kjer je začel svojo športno pot. Kasneje je oblekel še dres Domžal, Austrie iz Celovca in bahrajnskega Al-Muharraqa.Po upokojitvi leta 2012, ko je igral za Domžale, je sprva postal pomočnik trenerja slovenskega prvoligaša, vodenje nogometašev ob Kamniški Bistrici pa je prevzel v sezoni 2013/14. Nato je vodil še ljubljansko Olimpijo, ciprski Pafos in belgijski Saint Gilloise.Amiens je prevzel pred začetkom lanske sezone, na 37 tekmah pa je vknjižil sedem zmag, 13 neodločenih izidov in 17 porazov.