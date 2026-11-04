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Nogomet

Elsner ostal brez službe v Švici

Sloenski trener Luka Elsner in švicarski klub Lausanne-Sport sta se odločila za konec sodelovanja.
Luka Elsner je vodenje kluba prevzel junija. FOTO: Aleš Černivec 
Galerija
Luka Elsner je vodenje kluba prevzel junija. FOTO: Aleš Černivec 
T. E., STA
4. 11. 2026 | 08:10
1:48
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Slovenski nogometni strokovnjak Luka Elsner, ki je v začetku junija po slovesu od poljske Cracovie sedel na klop švicarskega prvoligaša iz Lozane, je po le petih mesecih ostal brez službe. Elsner je z ekipo Lausanne-Sport podpisal pogodbo do 30. junija 2028, po temeljitem pogovoru pa se je s klubom sporazumno odločil za konec sodelovanja.

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Luka Elsner je dobil službo ob Ženevskem jezeru

Elsner, ki je vodenje ekipe iz Lozane prevzel 1. junija, je prvo moštvo vodil na 12 tekmah v švicarski prvi ligi in dveh krogih švicarskega pokala. Pri FC Lausanne-Sport so izpostavili profesionalizem in predanost, ki ju je Elsner pokazal od svojega prihoda.

»Klubu in njegovemu projektu se je posvetil z visokimi standardi, strokovnostjo in nenehno željo po napredku ekipe. Njegov metodološki pristop in orodja, ki jih je uvedel, so prispevali tudi k razvoju strokovnega štaba. S tem je obogatil klub, ki bo na teh temeljih gradil tudi v prihodnje,« so zapisali pri švicarskem prvoligašu.

»Ker so rezultati v profesionalnem nogometu odločilen dejavnik, so vse vpletene strani glede na trenutno športno stanje ocenile, da je prekinitev sodelovanja v tem trenutku najboljša odločitev za FC Lausanne-Sport,« so še dodali. Naslednik Elsnerja še ni znan. Klub bo o novi športni strukturi obvestil javnost, ko bo sprejeta ustrezna odločitev.

                        

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