Elsner z velikansko točko iz Pariza

Nogometaši Paris Saint-Germaina bi z zmago v 31. kolu francoskega prvenstva proti Le Havru, ki ga vodi slovenski strokovnjak Luka Elsner, potrdili nov naslov francoskega prvaka. A se ni izšlo po željah Parižanov, tekma se je končala s 3:3, tako da bo PSG moral še malce počakati na tretji zaporedni in skupno 12. naslov prvaka.

Edini sobotni obračun v elitni francoski ligi so v Parizu bolje začeli gosti in povedli v 19. minuti z golom Christopherja Operija. Gostitelji, ki so sicer imeli žogo precej več v posesti, so izid poravnali v 29. minuti, ko se je med strelce vpisal Bradley Barcola.

Podajalec pri tem zadetku je bil mladi 18-letni vezist Warren Zaire-Emery, ki je s klubom podaljšal pogodbo do leta 2029, zdajšnja bi se igralcu, ki je po transfermarktu vreden 60 milijonov evrov, iztekla leta 2025.

Andre Ayew je v 39. minuti Le Havre popeljal do novega vodstva, Abdoulaye Toure pa je v 61. minuti iz enajstmetrovke povišal prednost gostov na 3:1. Achraf Hakimi je v 78. minuti zmanjšal zaostanek na 2:3, že v sodniškem dodatku pa je v 95. minuti Gonçalo Ramos zadel za končnih 3:3.

PSG ima zdaj 70 točk oziroma 12 več od drugouvrščenega Monaca, ki ga v nedeljo čaka tekma v Lyonu. Matematično tako Parižani še nimajo nove zvezdice, a jo dobijo lahko v nedeljo, če Monačanom ne uspe slaviti.

Po drugi strani pa je Le Havre osvojil pomembno točko v boju za obstanek, zdaj je pri 29 točkah, toliko jih ima ob tekmi manj tudi Metz, ki je na 16. mestu, to pa vodi v kvalifikacije za obstanek v ligi.