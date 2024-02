Elsnerjev Le Havre brez možnosti v Lillu

Francoski nogometni prvoligaš Le Havre, ki ga vodi slovenski strokovnjak Luka Elsner, je v 22. kolu domače lige gostoval pri favoriziranem Lillu in izgubil z 0:3.

Lille je povedel v 14. minuti, ko je njegov najboljši strelec Jonathan David iz bližine dosegel svoj deveti gol sezone. Isti igralec je imel v končnici prvega dela še eno lepo priložnost, v 44. minuti pa je po lepi akciji in podaji Angela Gomesa za hrbet Le Havrove obrambe tudi zadel za 2:0. Le Havre je v prvem polčasu sprožil le dva strela, enega v okvir vrat.

Jonathan David (levo) je za Lille dosegel hat-trick. FOTO: Denis Charlet/AFP

Kmalu po začetku drugega polčasa je Lille prišel do enajstmetrovke. To je v 49. minuti izvedel David, a je njegov strel vratar Le Havra Arthur Desmas obranil, toda Kanadčan je prišel do odbite žoge in jo poslal v mrežo za 3:0.

David, ki je imel po uri igre še eno izjemno priložnost, je z 11 goli v družbi Wissama Ben Yedderja iz Monaca in Alexandra Lacazetta na drugem mestu med strelci, prvi je z 20 Kylian Mbappe. Le Havre je eno svojih lepših priložnosti zapravil v 81. minuti, ko je domači čuvaj mreže Lucas Chevalier obranil močan strel z roba kazenskega prostora.