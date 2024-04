Elsnerjev Le Havre do točke, PSG proti zadnjemu le neodločeno

Nogometaši Le Havra, ki jih vodi slovenski strateg Luka Elsner, so v 28. kolu francoske lige gostovali pri Lensu ter igrali 1:1. Lens je proti Le Havru povedel v 58. minuti po golu Poljaka Przemyslava Frankowskega, gosti pa so na zahtevnem gostovanju izenačili v 78. minuti, ko je z bele točke zadel Emmanuel Sabbi. Za Le Havre je to deseti remi sezone.

Vodilni Paris Saint-Germain pa je gostil zadnjeuvrščeni Clermont in igral zgolj 1:1. Habib Keita je goste popeljal v vodstvo v 32. minuti, Parižanom kljub terenski premoči dolgo časa ni uspelo izenačiti, zato je v igro v 67. minuti prišel tudi Kylian Mbappe, prav slednji pa je v 85. minuti podal Gonçalu Ramosu za 1:1.