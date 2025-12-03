Elšnik ima s Crveno zvezdo poseben dogovor

Slovenski reprezentant in igralec beograjske Crvene zvezde Timi Max Elšnik bo morda med naslednjim prestopnim rokom iskal nove izzive. Srbski medij Sportal poroča, da je 27-letnik s klubom sklenil »gentlemanski« dogovor glede njegovega morebitnega odhoda.

Elšnik je bil poleti na odhodnih vratih beograjskega velikana, saj se je zanj zanimal turški Trabzonspor. Turki so bili za Slovenca pripravljeni odšteti pet milijonov evrov, a se je vodstvo kluba po žrebu evropske lige odločilo, da se ne želi posloviti od vezista. Elšnik je nato oktobra s Crveno zvezdo podpisal novo pogodbo, ki se izteče leta 2028.

Na zadnji kvalifikacijski tekmi s Švedsko je Elšnik zabil edini gol za slovensko reprezentanco. FOTO: Luka Maček

Po pisanju Sportala v novi pogodbi piše, da Zvezda ne bo ovirala prestopa slovenskega reprezentanta, če pozimi prejme ustrezno ponudbo. Portal dodaja, da se je klub zato poleti odločil pripeljati portugalskega vezista Tomasa Handela, a da nekdanji kapetan Olimpije ostaja pomemben član zasedbe. Slovenskega vezista zastopa hrvaški agent Andy Bara iz agencije Niagara Sports Company, ki zastopa tudi Danija Olma, Alvara Morato in Joana Garcio.

Crvena zvezda je trenutno druga v srbskem prvenstvu, za Partizanom zaostaja za dve točki, a je od večnega tekmeca odigrala tekmo manj. V evropski ligi so rdeče-beli na 22. mestu.