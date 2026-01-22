Elšnik in Zajc nasmejana

Pisan mednarodni nogometni teden so sklenili v evropski ligi in med akterji so bili tudi člani slovenske reprezentance.

V sosednjem Zagrebu se je Dinamo pred 9000 glasnimi navijači vrnil na zmagovite tirnice, jeseni je namreč v tem tekmovanju trikrat zapored ostal brez točk. Tokrat je s 4:1 ugnal FCSB iz Bukarešte, naslednike slovite Steaue, ki so pred leti gostovali tudi pri nas v Velenju.

Pri zagrebškem moštvu Miha Zajc ohranja eno osrednjih vlog, bil je v udarni enajsterici in zbral 71 minut. Prav takrat so gostitelji zabili tretji gol na tekmi, si odprli vrata k zmagi, trener Mario Kovačević pa je po tem golu slovenskega aduta zamenjal z Markom Soldom.

Crvena zvezda je zmagala na vročem gostovanju v Malmöju na Švedskem z 1:0. Pred tekmo so zabeležili več navijaških pretepov, v tem švedskem mestu je zdaj še posebno živahno zaradi evropskega prvenstva v rokometu. Rdeče-beli so se tako veselili pomembnih točk, med najboljšimi na igrišču je bil naš Timi Max Elšnik.

Slabe volje pa sta legendarni štadion De Kuip v Rotterdamu zapuščala kapetan moštva Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat. Za njun Sturm iz Gradca je bil domači Feyenoord premočan in se veselil zmage s 3:0. Gorenc Stanković je igral vso tekmo, Horvat, ki se bo po koncu sezone preselil na Otok v Bristol, pa 79 minut.