Elšnik med rešitelji Crvene zvezde

Četrtek je bil za slovenske nogometaše v tujih prvoligaških klubih po številu nastopov skromen, vendar je prinesel odločilen slovenski dotik. Timi Max Elšnik je s klopi vstopil na zahtevnem gostovanju Crvene zvezde pri Železničarju iz Pančeva in v 89. minuti pripravil zmagoviti zadetek za 2:1. Gašper Trdin je medtem odigral vseh 90 minut za Levski iz Sofije na uvodni tekmi ligaškega dela evropske lige proti Salzburgu.

Crvena zvezda se je v Pančevu precej bolj namučila, kot je napovedoval položaj moštev. Srbski prvak je povedel v 13. minuti prek Miloša Veljkovića, Železničar pa je tik pred odmorom izenačil. Elšnik je v igro vstopil v 59. minuti namesto Mahmuduja Baja, domači pa so bili v nadaljevanju celo nevarnejši.

Ko je že kazalo na delitev točk, je slovenski reprezentant v 89. minuti v kazenskem prostoru sprejel žogo in jo odložil Loizosu Loizuju, Ciprčan pa jo je z natančnim strelom poslal v oddaljeni kot za končnih 2:1. Srbski mediji so poudarili, da je Zvezda do zmage prišla po eni redkih tekočih akcij v drugem polčasu. Elšnik je tako v približno pol ure rednega dela prispeval ključno podajo za zadetek.

90 minut za Trdina

V evropski ligi je bil v ospredju Gašper Trdin, ki je odigral celo tekmo. Levski je v bolgarski prestolnici proti Salzburgu izgubil z 0:1, edini gol je v 39. minuti dosegel Haris Tabaković. Trdin je tekmo začel v zvezni vrsti in na igrišču ostal do konca. Bolgari so po zaostanku iskali izenačenje, vendar avstrijska zasedba prednosti ni izpustila in je ligaški del evropske lige odprla s tremi točkami.