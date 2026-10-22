Elšnik spet zabil v Evropi, kakšna mojstrovina Slovenca (VIDEO)

Slovenski reprezentant Timi Max Elšnik nadaljuje odličen strelski niz na evropskem prizorišču. Teden dni po zadetku proti Luganu je zdaj v polno meril tudi na domači tekmi Crvene zvezde proti Kopenhagnu.

Beograjčani so se v 29. minuti sicer znašli v težavah, potem ko je Matej Gaštarov nespretno preusmeril predložek v lastno mrežo in Kopenhagen popeljal v vodstvo. A so se hitro pobrali.

Le pet minut pozneje je žoga po lepi akciji prišla do Elšnika. Vladimir Lučić je opazil prihod Slovenca iz ozadja, ta pa se ni obotavljal. Z levico je meril proti oddaljenejši vratnici in natančno zadel za 1:1.

Dva gola Elšnika v tednu dni

Za 28-letnega slovenskega vezista je to že drugi zadetek v letošnji konferenčni ligi. Zadel je tudi prejšnji četrtek proti Luganu, ko je Crvena zvezda v Švici kljub njegovemu golu izgubila s 3:2.

Tokrat je njegov zadetek sprožil popoln preobrat. Le sedem minut po izenačenju je z roba kazenskega prostora sijajno udaril še 18-letni Vasilije Kostov in žogo poslal pod prečko za vodstvo Crvene zvezde z 2:1.

S tem izidom se je končal prvi polčas na Marakani, v nadaljevanju pa se je Kopenhagen vrnil. V 70. minuti je za novo izenačenje poskrbel 20-letni Argentinec Maher Carrizo, ki je mojstrsko zadel za 2:2 in Zvezdi znova zapletel boj za prve evropske točke. Izid se do konca ni več spremenil, moštvi pa sta si razdelili točki.

Crvena zvezda po dveh krogih ostaja pri eni točki. Kljub občutno boljši predstavi in preobratu v prvem polčasu je zapravila vodstvo ter ostala brez prve zmage. Kopenhagen je na drugi strani po uvodni zmagi in remiju na Marakani pri štirih točkah.