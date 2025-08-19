  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Elšnikovim hladna prha v vročem večeru

    Beograjsko moštvo, pri katerem ena vodilnih vlog pripada slovenskemu reprezentantu Timiju Maxu Elšniku, je nepričakovano izgubilo doma s Ciprčani.
    Nogometaši Crvene zvezde (v sredini TImi Max Elšnik) so naleteli na zelo čvrsto ciprsko ekipo. FOTO: Novak Đurović/Reuters
    Galerija
    Nogometaši Crvene zvezde (v sredini TImi Max Elšnik) so naleteli na zelo čvrsto ciprsko ekipo. FOTO: Novak Đurović/Reuters
    S. U.
    19. 8. 2025 | 23:19
    19. 8. 2025 | 23:19
    1:31
    A+A-

    Tri uvodne tekme zadnjega kola kvalifikacij za uvrstitev v prestižni skupinski del lige prvakov so razveselile gostujoča moštva. Kazahstanski prvak Qarabah se je s 3:1 veselil zmage v Budimpešti pri Ferencvarosu, prav s takšnim je bil boljši Brugge (Bel) na Škotskem pri moštvu Glasgow Rangers.

    Razočaranje pa je doživelo prek 40.000 obiskovalcev tekme v Beogradu, kjer je domača Crvena zvezda doživela nepričakovan poraz, in sicer z 1:2, proti ciprskemu prvaku Pafosu. Našemu reprezentantu Timiju Maxu Elšniku je pripadla ena vodilnih vlog, pridno je gradil igro domače zasedbe, žal pa tudi storil napako, ko ga je v domačem kazenskem prostoru zadela v roko žoga, tekmeci pa so nato za voldstvo z 2:0 zabili gol iz enajstmetrovke. Zanimivo – vodilni gol je Pafos dosegel že po 39 sekundah tekme.

    Gostitelji so napadli z vseh strani, dosegli gol priključka, ne pa tudi zasuka, tako da jih čez en teden na Cipru čaka zelo zahtevna naloga na poti želene uvrstitve v elitno evropsko klubsko tekmovanje. 

    liga prvakov Crvena zvezda Timi Max Elšnik

