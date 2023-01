Napoli v Genovi nazaj na zmagovita pota

Lazio je imel kar nekaj časa vse v svojih rokah, Felipe Anderson in Mattia Zaccagni sta v drugi in 54. minuti poskrbela za vodstvo z 2:0. Toda Empoli, pri katerem je Petar Stojanović igral do 68. minute, Lovra Štubljarja pa ni bilo v postavi, pa je zmanjšal zaostanek v 83. minuti po golu Francesca Caputa, do točke pa je prišel v 93. minuti, ko je zadel Razvan Marin.

Že pred tem sta se Salernitana in Torino razšla z 1:1, Spezia in Lecce pa z 0:0.

Sampdoria, ki je v zadnjih dneh povezana s slovenskima vratarjema Igorjem Vekićem in Martinom Turkom za mesto drugega vratarja v ekipi (bližje prestopu je po poročanju italijanskih medijev slednji), je v zgodnjem večernem terminu gostila vodilni Napoli. Prav vodilni Neapeljčani so si iz genovske zasedbe do konca sezone izposodili poljskega reprezentanta Bartosza Bereszynskega. Dvoboj je bil po nedavni smrti legende genovskega velikana in italijanskega nogometa Gianluce Viallija še posebej čustven, že v 6. minuti pa so Neapeljčani prek Mattea Politana zapravili najstrožjo kazen, toda na koncu vendarle slavili zmago z 2:0.

Zanjo je v prvem polčasu zadel prvi strelec sinje modrih, Nigerijec Victor Osimhen, Sampdoria pa je v 39. minuti ostala brez izključenega Tomasa Rincona. Številčno prednost so južnjaki, ki so novo leto odprli s šele prvim porazom v tej sezoni serie A na gostovanju pri Interju z 0:1, izkoristili šele v 82. minuti, ko je z bele točke zadel makedonski reprezentant Elif Elmas.

Od Viallija so se poslovili tudi na popoldanski tekmi med Laziem in Empolijem v Rimu, kjer so zbrani zaploskali tudi nedavno preminulemu članu kluba Siniši Mihajloviću:

Vrhunec nedeljskega sporeda bo derbi Milana in Rome, začel se bo ob 20.45. Že v soboto so nogometaši Udineseja s slovenskima reprezentantoma Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem v prvi postavi na gostovanju pri Juventusu izgubili z 0:1, pri čemer je »stara dama« zmagala že osmič zapovrstjo in to brez prejetega zadetka, milanski Inter pa je na gostovanju pri Monzi uspel iztržiti zgolj neodločen izid 2:2.

Fiorentina je doma premagala Sassuolo z 2:1, odločilni gol je v prvi minuti sodniškega dodatka z bele pike dosegel argentinski napadalec Nicolas Gonzalez. Kolo bosta v ponedeljek končali tekmi Verona – Cremonese in Bologna – Atalanta Bergamo.