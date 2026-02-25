  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Enajstmetrovka v zadnji sekundi napovedala izvrstno sredo (VIDEO)

Nogometaši Atalante so v Bergamu pripravili zasuk in s 4:1 premagali Borussio Dortmund za pot v osmino finala. Zvečer Real Madrid – Benfica.
Lazar Samardžić je junak zasuka v Bergamu. FOTO: Isabella Bonotto/AFP
Galerija
Lazar Samardžić je junak zasuka v Bergamu. FOTO: Isabella Bonotto/AFP
Nejc Grilc
25. 2. 2026 | 20:49
25. 2. 2026 | 21:20
2:16
A+A-

Sredin nogometni spored v ligi prvakov ponuja obilico zanimivih obračunov, izpostavljen je dvoboj madridskega Reala in Benfice, težko pa bo preseči razburljiv zaključek iz Bergama. Atalanta je zaostanek dveh golov s prve tekme obrnila v zmago s 4:1 proti Borussii Dortmund, napredovanje je prinesel Lazar Samardžić z bele točke v osmi minuti sodniškega dodatka.

image_alt
Govorimo o denarju, govorimo o imenih, a nič ne premaga ekipe

Gledalci v Bergamu so videli odlično nogometno tekmo, veliko bolj dinamično kot je bil prvi dvoboj nasprotnikov pred šestimi dnevi. Atalanta je že v prvem polčasu izničila zaostanek z Westfallna in sredi drugega polčasa povedla s 3:0. Borussia je zapravila številne lepe priložnosti, v igro jo je vrnil Karim Adeyemi s plasiranim strelom in golom za 3:1.

Ko je že vse dišalo po podaljšku, si je v četrti minuti sodniškega dodatka, v zadnji akciji tekme, vratar Nemcev Gregor Kobel privoščil velik spodrsljaj. Žogo je poslal naravnost na nogo Maria Pašalića, ta je poslal visoko žogo v kazenski prostor, neprevidni Ramy Bensebaini pa je storil prekršek, dobil je tudi drugi rumeni karton, sodnik pa je v zadnji sekundi tekme pokazal na belo točko.

Odgovornost je prevzel Lazar Samardžić in žogo neubranljivo poslal pod prečko Kobla za 4:1. Sodnik Jose Maria Sanchez je odpiskal konec, Atalanta je napredovala v osmino finala in veliko slavje v Lombardiji se je začelo, nogometaši Borussie pa se najbrž še lep čas ne bodo sprijaznili s priložnostjo, ki jim je spolzela iz rok. 

Atalanta 4:1 Borussia Dortmund 4:3
Scamacca 5, Zappacosta 45, Pašalić 57, Samardžić 90+8 (11 m); Adeyemi 75.

Premium
Magazin  |  Kulinarika
JB Restavracija

Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Soočenje na komercialni televiziji

Golob in Mesec v simbiozi, Han med levico in Janševo »zmerno« desnico

»Pomladna« koalicija SDS, NSi in Demokrati enotna pri nižanju davkov in privatizaciji zdravstva, a brez odgovora, kako nadomestiti proračunske izpade.
Uroš Esih 24. 2. 2026 | 17:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nove podrobnosti glede izključenega slovenskega trenerja

Ali bo Igor Medved do konca sezone še stopil na trenersko tribuno ali pa je njegov mandat v finski reprezentanci že končan, za zdaj še ni znano.
Miha Šimnovec 24. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Pust

Nov odpoklic izdelka v Hoferju

Odpoklic zaradi nevarnosti, da se ježek odlepi, kar lahko privede do zaužitja.
16. 2. 2026 | 16:13
Preberite več
Več iz teme

