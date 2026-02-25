Enajstmetrovka v zadnji sekundi napovedala izvrstno sredo (VIDEO)

Sredin nogometni spored v ligi prvakov ponuja obilico zanimivih obračunov, izpostavljen je dvoboj madridskega Reala in Benfice, težko pa bo preseči razburljiv zaključek iz Bergama. Atalanta je zaostanek dveh golov s prve tekme obrnila v zmago s 4:1 proti Borussii Dortmund, napredovanje je prinesel Lazar Samardžić z bele točke v osmi minuti sodniškega dodatka.

Gledalci v Bergamu so videli odlično nogometno tekmo, veliko bolj dinamično kot je bil prvi dvoboj nasprotnikov pred šestimi dnevi. Atalanta je že v prvem polčasu izničila zaostanek z Westfallna in sredi drugega polčasa povedla s 3:0. Borussia je zapravila številne lepe priložnosti, v igro jo je vrnil Karim Adeyemi s plasiranim strelom in golom za 3:1.

Ko je že vse dišalo po podaljšku, si je v četrti minuti sodniškega dodatka, v zadnji akciji tekme, vratar Nemcev Gregor Kobel privoščil velik spodrsljaj. Žogo je poslal naravnost na nogo Maria Pašalića, ta je poslal visoko žogo v kazenski prostor, neprevidni Ramy Bensebaini pa je storil prekršek, dobil je tudi drugi rumeni karton, sodnik pa je v zadnji sekundi tekme pokazal na belo točko.

Odgovornost je prevzel Lazar Samardžić in žogo neubranljivo poslal pod prečko Kobla za 4:1. Sodnik Jose Maria Sanchez je odpiskal konec, Atalanta je napredovala v osmino finala in veliko slavje v Lombardiji se je začelo, nogometaši Borussie pa se najbrž še lep čas ne bodo sprijaznili s priložnostjo, ki jim je spolzela iz rok.

Atalanta 4:1 Borussia Dortmund 4:3

Scamacca 5, Zappacosta 45, Pašalić 57, Samardžić 90+8 (11 m); Adeyemi 75.