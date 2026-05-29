Zadnja minuta in enajstmetrovke prikrajšale Slovence za sveti gral

Še dan nas loči od jutrišnjega (18) vrhunca klubske sezone v Budimpešti. Le kdo od nogometašev ne sanja o tem, da bi igral v finalu lige prvakov in visoko v zrak dvignil pokal za zmagovalca? Slovenskih »izbrancev« z igranjem v zaključnem dvoboju najprestižnejšega evropskega klubskega tekmovanja ni bilo prav veliko, toda trije so imeli vidne vloge: Srečko Katanec leta 1992 v Londonu, Zlatko Zahović leta 2001 v Valencii in Jan Oblak leta 2016 v Milanu. Kaj jih povezuje?

Katancu, Zahoviću in Oblaku sreča res ni bila naklonjena. Prvo leto samostojnosti bi lahko Slovenijo že postavilo na zemljevid zmagovalcev LP. Leta 1992 sta se v Londonu na znamenitem starem Wembleyju v finalu pomerila Barcelona in italijanski prvak Sampdoria, pri katerem je imel eno od glavnih vlog Katanec. Bolj nesrečnega razpleta si »Italijani« ne bi mogli zamisliti, Nizozemec Ronald Koeman je v zadnji minuti podaljška katalonskemu velikanu priigral prvega od petih naslovov evropskega prvaka. Katanec je v moštvu pod taktirko srbskega trenerskega velikana Vujadina Boškova igral vseh 120 minut. To je bil za pozneje uspešnega slovenskega selektorja že drugi izgubljeni finale v evropskih tekmovanjih, saj je tri leta prej v pokalu Uefa, zdaj konferenčni ligi, v dresu Stuttgarta izgubil proti Napoliju z Diegom Maradono v glavni vlogi.