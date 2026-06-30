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Nogomet

Enajstmetrovke usodne tudi za Nizozemsko, Maroko v četrtfinalu

Maročani v rednem delu niso unovčili terenske moči, zato je bila tudi četrta tekma šestnajstine finala mundiala odločena šele po koncu izteka rednega dela.
Slavje Maročanov, ki so se pred štirimi leti prebili vse do polfinala. FOTO: Eloisa Sanchez/Reuters
Galerija
Slavje Maročanov, ki so se pred štirimi leti prebili vse do polfinala. FOTO: Eloisa Sanchez/Reuters
L. Š., STA
30. 6. 2026 | 08:18
30. 6. 2026 | 08:20
4:01
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Nogometaši Maroka so v šestnajstini finala svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA po streljanju 11-metrovk premagali Nizozemsko s 4:3 (0:0, 1:1, 1:1). Po rednem delu na tekmi v Monterreyju je bilo 1:1. Maročani se bodo v osmini finala v soboto v Houstonu pomerili s sogostiteljico Kanado.

Osrednji dvoboj šestnajstine finala, ki bi bil po mnenju številnih poznavalcev bolj primeren za kasnejši del tekmovanja, je po loteriji z bele pike pripadel reprezentanci iz Severne Afrike. Šesta reprezentanca Fifine lestvice je bila pred tem zgolj nekaj minut pred izpadom z mundiala, a je v sodnikovem dodatku rednega dela prišla do izenačenja.

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Z glavo je v 91. minuti za 1:1 po natančni podaji v kazenski prostor zadel osrednji branilec Issa Diop.

Ta je izničil vodstvo Nizozemske, sedme reprezentance sveta, ki je povedla v 72. minuti. Takrat je po hitrem protinapadu žogo v mrežo pospravil Cody Gakpo. Akcija se je zgodila po vmesnem premoru za hlajenje, do Gakpoja je žogo po prodoru v kazenski prostor mojstrsko podaljšal Crysencio Summerville.

Zadetek je bil izjemno čustven trenutek za napadalca Nizozemske, ki je bil v zadnjih dneh blizu odhoda s prvenstva, potem ko jima je s partnerko Noo umrl še nerojeni sin, a se je naposled odločil ostati z ekipo.

Zmago Maroka potrdil Saibari, nizozemski tragični junak pa Summerville

Atlaški levi so sicer ustvarili nekaj več priložnosti na tekmi, a je bil večkrat na pravem mestu vratar Nizozemske Bart Verbruggen. Ta se je izkazal dvakrat sredi prvega polčasa po strelih Neil al-Aynaouja in Achrafa Hakimija ter predvsem v podaljšku, ko je z zadnjimi močmi ustavil strel Soufianu Rahimiju. Ta si je pred tem ustvaril nekaj prostora v kazenskem prostoru in nato sprožil močno proti golu.

A tudi oranje so ustvarili svoje priložnosti, zelo blizu prvemu zadetku so bili v 44. minuti, ko je Micky van de Ven streljal z roba kazenskega prostora, strel pa je prek vratnice poslal vratar Maroka Yassine Bounou.

Za Nizozemsko se je predvsem obrestoval premor za hlajenje v drugem polčasu, ki ga je selektor Ronald Koeman izkoristil tudi za dve menjavi in v igro med drugim poslal Wouta Weghursta. Sprememba se je izkazala za odlično, ko je Weghorst zgolj minuti kasneje pri golu dolgo žogo z glavo podaljšal do Summervilla, ta pa jo je nato po izgubi ravnotežja, ko je bil že na tleh, podaljšal do Gakpoja.

Summerville se je v izteku tekme nato spremenil v enega tragičnih junakov, saj je bil eden od treh Nizozemcev, ki pri streljanju enajstmetrovk niso bili natančni. Njegov poskus v peti seriji strelov z bele pike je spretno ubranil Bounou. Pred tem je Justin Kluivert zadel vratnico, Quinten Timber pa je žogo poslal povsem mimo desne vratnice.

Razočarani Nizozemci. FOTO: Carl De Souza/Afp
Razočarani Nizozemci. FOTO: Carl De Souza/Afp

Zmago Maroka je v zadnji seriji potrdil napadalec PSV iz Eindohovna Ismail Saibari. Pred tem sta sicer svoja strela z bele točke v okvir vrat poslala al-Aynaou in Hakimi.

To je bila četrta tekma šestnajstine finala mundiala, vse doslej so se odločile po koncu izteka rednega dela. V torek bodo na sporedu tri tekme: ob 19. uri po slovenskem času se bosta pomerili Norveška in Slonokoščena obala, ob 23. uri sledi tekma med Francijo in Švedsko, nato pa ob 3. uri v noči na sredo še dvoboj Mehike in Ekvadorja.

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