Epilog izleta na Bližnji vzhod: PSG in Lionel Messi se bosta razšla

Lionel Messi očitno res ne bo nadaljeval kariere v majici PSG. Sloviti argentinski nogometaš je namreč dobil kazen kluba, ker je brez dovoljenja nadrejenih odpotoval v Savdsko Arabijo, kar je bila kaplja čez rob ne najboljših odnosov med posameznimi akterji v Parizu. Francoski časnik L'Equipe je tako zatrdil, da Argentinec v naslednji sezoni ne bo več član PSG.

Messi bo izpustil najmanj dve tekmi

Svetovni prvak iz Katarja 2022 je v nedeljo igral tekmo, v kateri je PSG doma izgubil z Lorientom, nato pa odpotoval v državo, ki ga dobro plačuje za vlogo ambasadorja. Trener PSG je namreč igralcem odpovedal predvideni dan počitka zaradi šokantnega poraza, toda Messi tega ni upošteval in ga ni bilo na trening.

Navijači PSG so v tej sezoni večkrat žvižgali Messiju. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Messi bo zaradi suspenza izpustil najmanj dve tekmi, in sicer proti Ajacciu in Troyesu, do konca sezone bodo ostale še tri tekme. Tudi sicer v Parizu niso bili najbolj zadovoljni z učinkom Messija, ki je – tako mnogi – celotno sezono 2022723 podredil uspehu z reprezentanco Argentine na mundialu v Katarju, zato so bile govorice o njegovem odhodu iz Pariza glasne že prej.