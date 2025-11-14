Cantona ostro nad lastnike Uniteda: Sovražim takšne stvari

Legenda Manchester Uniteda Eric Cantona je znova sprožil silovit napad na lastnika rdečih vragov, sira Jima Ratcliffa, in še zaostril svoje kritike na račun vodstva 20-kratnih angleških prvakov in petrokemičnega milijarderja obtožil, da uničuje zapuščino sira Alexa Fergusona.

Z Ericom Cantonajem na nepozabne nogometne avanture

Ikona Uniteda nikoli ni okleval deliti svojih občutkov o lastniški skupini kluba ter je prvič javno napadel Ratcliffa potem, ko je bila Fergusonova ambasadorska vloga v klubu oktobra 2024 ukinjena. V začetku letošnjega leta je Cantona zasmehoval lastnika kluba, ker je Unitedu iztrgal dušo, in celo zavrnil načrte za 2,5 milijarde evrov vreden 'New Trafford', ki ga Ratcliffe namerava zgraditi namesto sedanjega doma Old Trafforda.

Pred Old Traffordom je njegov mural. FOTO: Phil Noble/Reuters

Francoz je znova izkoristil priložnost, da udari po vodstvu kluba, za katerega igra Benjamin Šeško, pri čemer je celo namignil na svoje spodletele poskuse sodelovanja z Ratcliffom in sodelavci v ambasadorski vlogi. »Imam veliko drugih strasti in projektov, a sem menil, da bi jih za dve ali tri leta morda lahko postavil na stran in poskusil nekaj dati temu klubu, ki je meni dal vse,« je povedal Cantona. »A očitno ga to ni zanimalo. Naredil sem, kar sem moral, zato se ne počutim več krivega. Potrudil sem se po najboljših močeh.«

Sklicujoč se na dosežke svojega visoko odlikovanega nekdanjega trenerja je Cantona dodal: »Sir Alex Ferguson je ustvaril slog lepega, napadalnega nogometa, ki bi ga morali novi lastniki uporabiti. Namesto tega so ga uničili.«

Nekdanji francoski reprezentant je pod Fergusonom pri Unitedu preživel štiri in pol sezone na samem vrhuncu svoje kariere in si med navijači prislužil ikonični status in vzdevek Kralj Eric. Daily Mail je lani poročal, da je bil Cantona v pogovorih z Ineosom o morebitni ambasadorski vlogi, Ratcliffe pa je Cantonaja v preteklosti označil za svojega najljubšega igralca vseh časov.

Arsenal je izgubil dušo

United so predlagali gradnjo stadiona s 100.000 sedeži, da bi nadgradili Old Trafford, ki obupno potrebuje obnovo – in Ratcliffe je o projektu govoril kot o Wembleyju severa.

Nabijači so oboževali Erica Cantonaja. FOTO: Lee Smith/Reuters

»Zame je Arsenal izgubil dušo, ko je zapustil Highbury, in prepričan sem, da mnogi navijači pogrešajo Highbury,« je marca navedel Cantona. »To je, kot da vstopiš v hišo in začutiš posebno energijo. Si predstavljate Liverpool, da bi igral na drugem stadionu kot Anfield? Nemogoče. Ne mislim, da lahko United igra na katerem koli drugem štadionu kot na Old Traffordu. A mislim, da smo morda mi sanjači, oni pa razmišljajo bolj v okvirih ekonomije in strategije. Sovražim takšne stvari. Sovražim takšne odločitve. Navijam za United, ker resnično ljubim United. A če bi bil danes navijač in bi moral izbrati klub, ne verjamem, da bi izbral United, ker se ne čutim blizu takšnim odločitvam.«