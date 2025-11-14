  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Cantona ostro nad lastnike Uniteda: Sovražim takšne stvari

    Ikona rdečih vragov je z vsemi topovi napadel Jima Radcliffa, češ da sramoti dediščino Alexa Fergusona. Projekt New Trafford je zanj popolna neumnost.
    Eric Cantona zelo spoštuje Alexa Fergusona. FOTO: Nigel Roddis/Reuters
    Galerija
    Eric Cantona zelo spoštuje Alexa Fergusona. FOTO: Nigel Roddis/Reuters
    Peter Zalokar
    14. 11. 2025 | 17:33
    14. 11. 2025 | 17:36
    3:40
    A+A-

    Legenda Manchester Uniteda Eric Cantona je znova sprožil silovit napad na lastnika rdečih vragov, sira Jima Ratcliffa, in še zaostril svoje kritike na račun vodstva 20-kratnih angleških prvakov in petrokemičnega milijarderja obtožil, da uničuje zapuščino sira Alexa Fergusona.

    Z Ericom Cantonajem na nepozabne nogometne avanture

    Ikona Uniteda nikoli ni okleval deliti svojih občutkov o lastniški skupini kluba ter je prvič javno napadel Ratcliffa potem, ko je bila Fergusonova ambasadorska vloga v klubu oktobra 2024 ukinjena. V začetku letošnjega leta je Cantona zasmehoval lastnika kluba, ker je Unitedu iztrgal dušo, in celo zavrnil načrte za 2,5 milijarde evrov vreden 'New Trafford', ki ga Ratcliffe namerava zgraditi namesto sedanjega doma Old Trafforda.

    Pred Old Traffordom je njegov mural. FOTO: Phil Noble/Reuters
    Pred Old Traffordom je njegov mural. FOTO: Phil Noble/Reuters

    Francoz je znova izkoristil priložnost, da udari po vodstvu kluba, za katerega igra Benjamin Šeško, pri čemer je celo namignil na svoje spodletele poskuse sodelovanja z Ratcliffom in sodelavci v ambasadorski vlogi. »Imam veliko drugih strasti in projektov, a sem menil, da bi jih za dve ali tri leta morda lahko postavil na stran in poskusil nekaj dati temu klubu, ki je meni dal vse,« je povedal Cantona. »A očitno ga to ni zanimalo. Naredil sem, kar sem moral, zato se ne počutim več krivega. Potrudil sem se po najboljših močeh.«

    Sklicujoč se na dosežke svojega visoko odlikovanega nekdanjega trenerja je Cantona dodal: »Sir Alex Ferguson je ustvaril slog lepega, napadalnega nogometa, ki bi ga morali novi lastniki uporabiti. Namesto tega so ga uničili.«

    image_alt
    Sporen seznam top 50 premier league, Beckham šele 20.; bo Šeško kdaj na njem?

    Nekdanji francoski reprezentant je pod Fergusonom pri Unitedu preživel štiri in pol sezone na samem vrhuncu svoje kariere in si med navijači prislužil ikonični status in vzdevek Kralj Eric. Daily Mail je lani poročal, da je bil Cantona v pogovorih z Ineosom o morebitni ambasadorski vlogi, Ratcliffe pa je Cantonaja v preteklosti označil za svojega najljubšega igralca vseh časov.

    Arsenal je izgubil dušo

    United so predlagali gradnjo stadiona s 100.000 sedeži, da bi nadgradili Old Trafford, ki obupno potrebuje obnovo – in Ratcliffe je o projektu govoril kot o Wembleyju severa.

    Nabijači so oboževali Erica Cantonaja. FOTO: Lee Smith/Reuters
    Nabijači so oboževali Erica Cantonaja. FOTO: Lee Smith/Reuters

    »Zame je Arsenal izgubil dušo, ko je zapustil Highbury, in prepričan sem, da mnogi navijači pogrešajo Highbury,« je marca navedel Cantona. »To je, kot da vstopiš v hišo in začutiš posebno energijo. Si predstavljate Liverpool, da bi igral na drugem stadionu kot Anfield? Nemogoče. Ne mislim, da lahko United igra na katerem koli drugem štadionu kot na Old Traffordu. A mislim, da smo morda mi sanjači, oni pa razmišljajo bolj v okvirih ekonomije in strategije. Sovražim takšne stvari. Sovražim takšne odločitve. Navijam za United, ker resnično ljubim United. A če bi bil danes navijač in bi moral izbrati klub, ne verjamem, da bi izbral United, ker se ne čutim blizu takšnim odločitvam.«

    Šport  |  Nogomet
    Naši na tujem

    Šeško ima težave, a tega nihče ne želi povedati na glas

    Benjamina Šeška z Unitedom že danes (13.30) čaka težko gostovanje v Londonu. Bijol v nedeljo, v Italiji zahtevno delo za vodilna.
    Nejc Grilc 8. 11. 2025 | 05:10
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Naši na tujem

    Gary Neville prizanesel vsaj Benjaminu Šešku

    Nekdanji branilec Manchester Uniteda Gary Neville je znova udaril po svojem nekdanjem klubu, tokrat po štirih nosilcih ekipe.
    4. 11. 2025 | 14:52
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Nogomet
    Sports Illustrated izbral

    Sporen seznam top 50 premier league, Beckham šele 20.; bo Šeško kdaj na njem?

    Ameriški Sports Illustrated je med najboljšo deseterico v zgodovini premier league uvrstil le štiri Angleže. Cristiano Ronaldo previsoko? Kje je Steven Gerrard?
    Peter Zalokar 7. 10. 2025 | 14:52
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nova ponudba

    Z Ericom Cantonajem na nepozabne nogometne avanture

    Nekdanji francoski zvezdnik Eric Cantona bo z nogometnimi legendami organiziral izlete na velike derbije, ob tem obljublja najbolj pristno navijaško izkušnjo.
    Peter Zalokar 3. 10. 2024 | 14:48
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Ustvarjalni Francoz

    Čudaški umetnik z žogo uživa na odrih in bi bil rad kot Leonard Cohen

    Legendarni francoski nogometaš Eric Cantona je mož številnih talentov, po igralstvu in slikarstvu se je podal tudi v glasbene vode
    4. 11. 2023 | 14:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Iskreni Škot

    Samozavest Erica Cantonaja je odprla vrata zmagam in lovorikam

    Legendarni angleški nogometni trener Alex Ferguson je Francoza označil za najpomembnejšega moža pri njegovem ustvarjanju velikega Manchester Uniteda.
    29. 3. 2023 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
Varnost
    Varnost

    Policija napadalca z Bavarca dobro pozna že dolgo, pa ne ukrepa

    To trdi Ljubljančan, ki ga je storilec včerajšnjega napada na Bavarskem dvoru pred natanko mesecem dni večkrat zabodel.
    Novica Mihajlović 14. 11. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Napad na Bavarskem dvoru

    Policisti prijeli 37-letnega osumljenca napada na voznika avtobusa

    Storilec, ki je zabodel voznika, je z Bavarskega dvora pobegnil peš v rdeči jakni, voznika avtobusa so odpeljali v Klinični center.
    13. 11. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Evropska direktiva

    Novi zakon: podjetja bodo morala razkriti razlike v plačah med sodelavci

    V oglasih za delo bo morala biti navedena začetna plača, delodajalci pa ne bodo smeli spraševati kandidatov o njihovi prejšnji plači.
    Pija Kapitanovič 13. 11. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Razkritje

    ESPN: Ne samo, da je Jason Kidd vedel za menjavo Dončića ...

    Po navedbah Shamsa Charanie je znotraj organizacije Dallas Mavericks glede odmevne menjave Luke Dončića v Los Angeles Lakers vladala popolna usklajenost.
    Peter Zalokar 13. 11. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Eric CantonaManchester UnitedAlex FergusonJim Ratcliffepremier leagueAnglijaBenjamin ŠeškoDružina GlazerIneos

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kapetanove besede

    Jan Oblak: Le pametna igra vodi k uspehu

    Izkušeni reprezentančni kapetan se zaveda, kako pomembna je zbranost na tekmi takšne ravni, kot bo sobotna v Stožicah s Kosovom.
    Siniša Uroševič 14. 11. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Rudi Zavrl

    Najboljši je Oblak, podvig Čeferina je zgodovinski

    Rudi Zavrl, dolgoletni predsednik NZS in njen častni predsednik, o obdobju, ko je slovenski nogomet začenjal samostojno pot
    Gorazd Nejedly, Jernej Suhadolnik 14. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Anžetom Laniškom

    Garal je za nove lepe spomine in videl, kako je udaril Ferrarijev predsednik

    Anže Lanišek z dobrimi občutki pričakuje začetek olimpijske sezone v smučarskih skokih. V Lillehammer si želi s prazno glavo. Všeč mu je Norrisov način vožnje.
    Miha Šimnovec 14. 11. 2025 | 17:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Legendarni finski smučarski skakalec v opitem stanju povzročil incident

    Rekorder po številu zmag na turneji štirih skakalnic je prekinil nastop pevca skupine Stratovarius. Z dogodka so ga pospremili varnostniki.
    14. 11. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Razočarana legenda

    Cantona ostro nad lastnike Uniteda: Sovražim takšne stvari

    Ikona rdečih vragov je z vsemi topovi napadel Jima Radcliffa, češ da sramoti dediščino Alexa Fergusona. Projekt New Trafford je zanj popolna neumnost.
    Peter Zalokar 14. 11. 2025 | 17:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoroč
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično obdarovanje

    Poslovna darila: Že veste, kaj boste podarili za božično-novoletne praznike?

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Slovenske novice 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več

