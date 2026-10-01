Erik Janža: Vemo, kaj moramo popraviti

Slovenska nogometna reprezentanca nadaljuje z intenzivnim jesenskim ritmom v ligi narodov. Po domačem remiju s Škotsko in zmagi nad Severno Makedonijo varovance Boštjana Cesarja zdaj čakata zahtevni gostovanji v Švici in na Škotskem.

Reprezentanca je zbrana v centru na Brdu pri Kranju, z Nogometne zveze Slovenije pa so sporočili, da ekipa v petek potuje v Švico, kjer jo v soboto čaka naslednji obračun. Slovenija je na uvodnih dveh tekmah jesenskega cikla osvojila štiri točke, in kar je morda najpomembnejše, Slovenija je na obeh tekmah svojo mrežo ohranila nedotaknjeno ter si priigrala dobro izhodišče za nadaljevanje.

»S štirimi točkami na dveh tekmah smo lahko zadovoljni, predvsem pa z dejstvom, da nismo prejeli gola. Zdaj nas čakata dve najtežji tekmi, zato ostajamo trdno na tleh. Vemo, kje smo dobri, pa tudi, kje moramo biti še boljši in kaj moramo popraviti,« pred odhodom v deželo ur in sira pravi Erik Janža. Ta ocenjuje, da bo na gostovanju v Švici priložnosti manj kot na domačih tekmah, zato bo pomembna predvsem učinkovitost.

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»Moramo izkoristiti priložnosti, ki se nam bodo ponudile. Vsak protinapad bomo morali izpeljati na najvišji ravni. Če prvi dosežemo gol, bo zagotovo lažje,« je ob druženju z mediji na Brdu pri Kranju dejal Janža. Slovenija in Švica sta se v preteklosti že večkrat pomerili, zato večjih neznank ni.

»Švico dobro poznamo, saj smo se z njo v zadnjih letih večkrat srečali. V ekipi imajo nekaj novih, mladih in perspektivnih igralcev, mi pa bomo morali biti na najvišji možni ravni. Ne smemo si dovoliti lahkih zadetkov po prekinitvah, kot se nam je zgodilo nazadnje. Mislim, da smo od takrat napredovali, predvsem v igri v dvobojih in pri prekinitvah.« Ritem nastopov je naporen, dodaja Janža: »Tisti, ki smo odigrali obe tekmi, seveda nekoliko čutimo posledice, toda na takšen ritem se je treba navaditi. Sam sem se na to pripravil tudi v glavi. Pozitiven rezultat z zadnje tekme nam daje dodaten zagon. Po zmagi se počutiš bolje, glava je bolj sproščena in prav zato je dobro, da zdaj prihaja tekma s Švico. Tja odhajamo samozavestno in po točke.«