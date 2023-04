Erik Ten Hag in Thomas Tuchel imata težave z značajem

V nadaljevanju preberite:

Dva razloga za veselje so imeli v četrtek navijači Juventusa. Najprej so najuspešnejšemu italijanskemu klubu vsaj začasno vrnili 15 točk v serie A, kar ga je postavilo na tretje mesto, ki vodi v ligo prvakov, zatem so si belo-črni v Lizboni priigrali še polfinale evropske lige. A že jutri zvečer lahko doživijo hladno prho, ko bodo gostili vodilni Napoli. V Nemčiji bo Bayern branil vodstvo v Mainzu, na njegov spodrsljaj bo prežala Borussia Dortmund. V Španiji bo Barcelona želela narediti pomemben korak k naslovu, ko bo gostila Atletico z Janom Oblakom, v Angliji bosta polfinalni tekmi pokala FA, Manchester United bo na Wembleyju celil rane po blamaži v Sevilli. Kaj sta povedala trenerja Manchester Uniteda in Bayerna, Erik ten Hag in Thomas Tuchel? Katere so najbolj mikavne tekme tega konca tedna na tujem?