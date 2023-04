Erik ten Hag: Naredili bomo vse, da Cityju preprečimo trojčka

Trener Manchester Uniteda Erik ten Hag je po zmagi proti Brightonu v polfinalu pokala FA (7:6 po izvajanju 11-metrovk) dejal, da bodo rdeči vragi storili vse, da bodo mestnim tekmecem iz Manchester Cityja preprečili trojno krono.

Man. United je edini angleški klub, ki je v eni sezoni osvojil ligo prvakov ter naslova državnega in pokalnega prvaka, to je bilo v sezoni 1998/99. City bo ponovil ta dosežek, če bo dobil vse preostale tekme v premier league, izločil Real Madrid in v finalu LP premagal Milan ali Inter ter na Wembleyju še United.

Manchester United se je uvrstil v finale. FOTO: Adrian Dennis Afp

»Vse moči bomo usmerili v to, da premagamo City, več kot 100 odstotkov, vsi od prvega do zadnjega v klubu, navijači se lahko na to zanesejo. Dokazali smo že, da lahko to storimo,« je odločen Nizozemec, ki je proti moštvu Pepa Guardiole v prvenstvu najprej izgubil s 3:6, potem pa zmagal z 2:1.

Maja bo prvi finale najstarejšega tekmovanja na svetu med velikima rivaloma iz Manchestra. City je v soboto s 3:0 premagal Sheffield United, vse gole je dosegel Riyad Mahrez.