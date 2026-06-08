Eriksen po izgubi zavesti dobro okreva

Danski nogometni reprezentant Christian Eriksen se je zgrudil v 64. minuti nedeljske prijateljske tekme Danske in Ukrajine v Odenseju. Tekmo so sredi drugega polčasa prekinili in odpovedali, danska zveza pa je prek družbenih omrežij sporočila, da Eriksen »glede na okoliščine dobro okreva«.

Štiriintridesetletni Eriksen se je zgrudil med tekmo, na kateri so Danci vodili z 2:1 po prvem polčasu. Vezistu je hitro pritekla na pomoč zdravniška služba, a je lahko pozneje sam odšel z igrišča. Takoj so ga odpeljali v bolnišnico. Pred petimi leti je Eriksen na evropskem prvenstvu med tekmo s Finsko doživel srčni zastoj in so ga zdravniki oživljali na zelenici.

Na začetku leta 2022 se je vrnil k nogometu po vsaditvi srčnega spodbujevalnika in normalno igral do nedeljske tekme. Zaradi srčnega spodbujevalnika je Eriksen sicer moral zapustiti italijanski nogomet, kjer igranje ni dovoljeno s takšnim dodatkom, a je normalno opravljal treninge in tekme v dresih Brentforda, Manchester Uniteda in Wolfsburga, katerega član je trenutno.

Yamal bo nared za SP Zvezdnik španskega nogometnega prvaka Barcelone Lamine Yamal, najboljši igralec španskega prvenstva v sezoni 2025/26, bo po poškodbi nared za uvodno tekmo Španije na svetovnem prvenstvu 15. junija proti Zelenortskim otokom. Kot je dodal selektor Luis de la Fuente, bo na voljo za nastop tudi mladi Nico Williams.

Zdravnik danske reprezentance Morten Boesen je po nedeljski tekmi dejal, da gre Eriksenu dobro. »Kot jaz vidim zadevo, se je srčni spodbujevalnik odzval natanko tako, kot se mora. Eriksen je za trenutek izgubil zavest, vendar si je takoj opomogel in se hitro odzval,« je dejal Boesen.

»Zdaj ga čakajo nadaljnji pregledi v bolnišnici, da ugotovimo, kaj je bil povod za incident. Smo v stalnem stiku z osebjem v bolnišnici,« je še pojasnil zdravnik reprezentance in poskrbel tudi za veselje med danskimi navijači. »Ampak Christianu gre dobro in me je prosil, naj vsem soigralcem pošljem njegove pozdrave in jim sporočim, da je z njim vse v redu,« je še dodal Boesen.

Štiriintridesetletni Eriksen se je zgrudil med tekmo, na kateri so Danci vodili z 2:1 po prvem polčasu. FOTO: Ritzau Scanpix Denmark Via Reuters

Selektor danske reprezentance Brian Riemer, ki je sodeloval z Eriksenom pri Brentfordu, je dejal, da je bil to za vse »velik šok in zelo težka izkušnja, tako za osebje, igralce in tekmece«.