Erling Haaland je vesoljček E. T.

Znameniti filmski vesoljček E. T. je dobil tudi človeško podobo v norveškem nogometnem čudežnem dečku Erlingu Haalandu. Njegovih pet golov proti Leipzigu v osmini finala lige prvakov je vrglo s sedežev in kavčev navijače širom po svetu. Pri 22-letih je izenačil dosežek Lionela Messija, ki je kot edini doslej v izločilnih dvobojih na eni tekmi dosegel pet golov. Šestega ali sedmega je preprečil trener Pep Guardiola, ki si je prislužil vrsto kritik, ker je že v 60. minuti dvoja zamenjal Haalanda. Češ, da je s tem pomagal Messiju.

»Vem, da je Messi dosegel pet golov. Ampak Haaland jih je zabil v 60 minutah. Res neverjetno. Pri Leu ni bilo tako. Erling je še zelo mlad in to mora biti njegov dodatni motiv, da bo presegel zdajšnji rekord,« je pojasnil pogosto svojeglavi Katalonec in se še razgovoril o svojem najdragocenejšem igralcu pri Manchester Cityju.

»Kaj naj še povem, številke sezone … Težava s tem fantom je, da ga bodo kritizirali, ko ne bo dosegel dveh ali treh golov. Do konca njegove kariere bo to njegova resničnost. Je fantovsko vesel in vedno je vesel v garderobi, pomaga in se predaja za vse druge. Je izjemen tekmovalec z odličnim značajem. Dosegel je pet golov in ni lahko.«

Haalandov podvig je nagradil tudi francoski športni dnevnik L'Equipe, ki je Norvežana na naslovnici označil za vesoljčka E. T. Za predstavo mu je namenil čisto desetico, že drugo v tej sezoni, potem ko je lanskega oktobra v mestnem derbiju pri zmagi Cityja proti Unitedu s 6:3 zabil tri gole. Haaland in Messi sta tudi edina med šestnajsterico »desetkarjev« v zgodovini slavnega francoskega dnevnika z dvema maksimalnima ocenama.