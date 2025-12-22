Haaland na sočen način proslavil mejnik (VIDEO)

Norveški stroj za gole Erling Haaland ima oboževalce po vsem svetu in jih zabava tudi z objavami na družbenih omrežjih, toda z zadnjim videom si prav gotovo ni pridobil simpatij pri vegetarijancih. Potem ko je dosegel dva gola za zmago Manchester Cityja s 3:0 proti West Hamu in prehitel Cristiana Ronalda po številu golov v premier league, si je v slačilnici privoščil sočen zrezek in ga z užitkom snedel.

V tej sezoni mu gre kot po maslu, na 23 tekmah za City je zabil 25 golov, ob tem je Norveško popeljal na prvo svetovno prvenstvo po letu 1998. V premier league je dosegel 104 gole na 114 tekmah, Ronaldo je za svoje 103 gole za Manchester United potreboval 236 nastopov.

Manchester City je zdaj pri sedmih zaporednih zmagah v vseh tekmovanjih in začenja kazati raven konstantnosti, ki je bila značilna za moštva Pepa Guardiole v šampionskih sezonah. Sinjemodri za vodilnim Arsenalom zaostajajo za dve točki, v soboto bodo gostovali pri Nottingham Forestu, na prvi dan novega leta pa pri Sunderlandu.