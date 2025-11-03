Zdaj imamo dokaz, da je Haaland robot (VIDEO)

Norveški nogometni as Erling Haaland zabija gole kot za stavo, ob tem pa se zna tudi zabavati. Znova je pritegnil pozornost nogometnih navdušencev, ko je po zadetku proti Bournemouthu uporabil slavno robotsko praznovanje. Ta način proslavljanja golov je pred dvema desetletjema izumil Peter Crouch, nekdanji napadalec Liverpoola in angleške reprezentance.

Haaland je po svojem prvem zadetku na nedeljski tekmi, ki se je končala z zmago Manchester Cityja s 3:1, ponovil Crouchove robotske gibe, kar je izzvalo številne odzive na družbenih omrežjih.

Crouch, ki je v premier league zbral 468 nastopov in dosegel 106 golov, je na Haalandovo praznovanje odgovoril z duhovitim komentarjem: »Hodil sem, da bi lahko oni tekli,« in dodal dva robotska všečka.

Haaland ni ostal tiho. Na instagramu je objavil komentar: »Kaže, da tega nisem mogel več skrivati ...« in s tem priznal, da je že dlje časa načrtoval uporabo tega praznovanja. Eden od njegovih sledilcev je ob tem pripisal: »Takšna forma je neverjetna. Zdaj imamo končno dokaz, da Haaland ni človek, ampak robot.«

Haaland je v tej sezoni na 13 tekmah dosegel že 17 golov. »Želim opravljati svoje delo in tako pomagati ekipi. Na prejšnji tekmi (poraz pri Aston Villi z 0:1; op. p.) mi to ni uspelo. Zdaj sta pred nami zelo težki tekmi in pomembno je, da ju pričakamo z dobrimi občutki,« je pred izzivoma z Borussio in Liverpoolom povedal 25-letni Haaland.