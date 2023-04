Erling Haaland ni imel težav, Žan Vipotnik jih ima

V nadaljevanju preberite:

V mozaiku Manchester Cityja je manjkal fant in osebnost, kakršnega ima Pep Guardiola na voljo zdaj. Erling Haaland, norveški stroj za gole, ima vse, kar si je Guardiola želel: je mlad in ambiciozen, nadarjen, fizično pravi viking, tehnično odlično izbrušen in, kar je po Katalončevih merilih najpomembnejše, osebnostno nesporen. Ni še tako izkušen, da bi razmišljal izključno s svojo glavo ali bil nebodigatreba upornik.